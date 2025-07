“La Magnèda” accende l’estate riminese: torna la cena al Mercato Coperto

Ogni mercoledì dal 25 giugno al 27 agosto, street food e tradizione si incontrano nel cuore del centro storico

“A Sém Turné!” (Siamo tornati!). A dirlo il Consorzio Operatori del Mercato Centrale Coperto: da mercoledì 25 giugno 2025 riprendono, in concomitanza con l’apertura della Rimini Shopping Night, le serate di “La Magnèda” – Cena al Mercato Coperto, in programma appunto ogni mercoledì dalle 19.00 alle 22.00.

Un appuntamento in cui la tradizione incontra lo street food e gli operatori del mercato si trasformano in cuochi per una sera, offrendo ai visitatori un'esperienza culinaria speciale,

I partecipanti potranno gustare piatti preparati sul momento, come: spaghetti cozze e vongole, maccheroncini alle canocchie, carne alla griglia, piada con salsiccia e cipolla, grigliata di sardoncini e saraghina, fritto misto di pesce, cozze e vongole, hamburger con patatine, cocomero e molto altro.

Le serate di “La Magnèda – Cena al Mercato Coperto” proseguiranno ogni mercoledì fino al 27 agosto 2025.