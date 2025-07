La Marecchia Sailing Cup salpa tra regate, arte e musica

Dal 29 luglio al 2 agosto un festival tra creatività e agonismo: costruzioni di barche, laboratori, concerti e la grande regata finale

Manca pochissimo alla partenza della Marecchia Sailing Cup, la regata amatoriale più agonistica di sempre, che quest’anno si trasforma in un vero e proprio festival della creatività.

La regata sarà il 2 agosto, ma sono tante le novità in arrivo.

Si parte il 29 luglio con l’apertura del Villaggio, in via Sinistra del porto n.164: un luogo di condivisione e divertimento all’insegna della rigenerazione urbana.

Chi gareggia alla regata potrà trovare materiali e spazio per costruire la propria barca e due capo-cantieri che supervisioneranno il lavoro (l’associazione non è responsabile di eventuali spionaggi industriali). Per chi vuole affinare le proprie tecniche e imparare da una grande professionista, sarà possibile costruire l’Optimist insieme a Gara Brojanigo.

La scommessa è quella di costruire una vera barca in soli quattro giorni, nei pomeriggi tra il 29 luglio e il 1 agosto (orario 15.00 - 19.00).

Negli stessi giorni, orario 16.00 - 19.00, chi vuole recuperare antiche tradizioni in ottica transfemminista potrà intrecciare mani e materiali riciclati per dare vita a una vela comunitaria. Il 2 agosto, infine, vela e Optimist salperanno insieme verso infiniti orizzonti durante la regata, alle ore 15.00. Il progetto è sostenuto dal Cantiere Navale Carlini di Rimini.







Il 30 luglio, dalle 18.00 in poi, sarà il turno del laboratorio a numero chiuso dei Forni solari, a cura di Matteo Muccioli. Per chi si vuole lanciare nell’impresa, bastano 5 euro e un ricevitore.

Il 31 luglio, dalle 18.00 alle 20.00, vi aspetta invece il laboratorio di disegno libero a cura del collettivo GattiniRandagi. Per riappropriarsi della propria voce interiore.

Durante tutti i pomeriggi sarà possibile, infine, partecipare a sessioni di serigrafia: basta portarsi dietro tote bag o magliette del cuore.

Il Villaggio accoglie tutti gli amanti della notte. Apriranno le danze il 29 luglio alle 20.00 le band vincitrici del contest musicale lanciato da ZamZam APS: I tre all’improvviso, BagnoMaria, Blitz, Spicy Knots, Variance. Seguirà il 30 luglio una jam session libera, a cui tutti i villeggianti possono prendere parte con il proprio strumento. Il 1 agosto tutti pronti per il grande concerto che festeggia la regata imminente con Five Sides, Alternative Station e Scarlatti.

All’interno del villaggio sarà inoltre presente uno spazio per l’acquisto del merchandising (incluse le nuove magliette targate MSC in edizione limitata).

Oltre alla birra e vino sarà possibile gustare un ottimo cassone presso gli stand food & drink, aperti tutti i giorni dalle 17.00 in avanti.

Il 2 agosto dopo lo sbarco dei marinai che partecipano alla regata sui lidi di Rivabella, ci sarà la tradizionale festa dove band e dj incendieranno la serata con la musica.







Sul palco si alterneranno, intervallati da sessioni di beatbox, i Vogo Beat, Le Endrigo, Tacobellas. Seguiranno i djset di Muna e Francis P, che chiuderanno una serata indimenticabile. Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a [email protected].

La chiusura delle iscrizioni per chi vuole partecipare alla regata è stata prorogata al 31 luglio.





Per seguire la programmazione completa del Villaggio, gli aggiornamenti sono sulla sezione apposita del sito e sul profilo Instagram