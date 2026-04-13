La memoria di Fragheto: Rimini presente all’anniversario della strage nazifascista

A rappresentare l'Amministrazione riminese era presente l'assessora Francesca Mattei

Anche il Comune di Rimini era presente sabato mattina, 11 aprile 2026, alla commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista di Fragheto, frazione del Comune di Casteldelci, in occasione dell'82° anniversario della strage. A rappresentare l'Amministrazione riminese era presente l'assessora Francesca Mattei, che ha preso parte alla cerimonia ufficiale organizzata dal Comune di Casteldelci nel segno del Centenario della Resistenza.

La mattinata si è aperta con la Santa Messa nella Chiesa di Fragheto, presieduta da S.E. Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Poi si sono svolti gli interventi delle autorità e la deposizione della Corona al Monumento delle Vittime dell'Eccidio; a seguire i ragazzi delle scuole hanno portato i loro pensieri alla cerimonia.

Sono passati 82 anni da quel 7 aprile 1944 quando quattordici soldati tedeschi dello Sturmbattaillon OB Sudwest giunsero nella frazione e uccisero in rapida sequenza 30 persone, sterminando intere famiglie: su 75 abitanti del paese furono trucidati 15 donne, 7 bambini, 6 anziani e 2 giovani, oltre a 15 partigiani catturati nella zona nel corso degli scontri con la Brigata Garibaldi Romagnola. Per questi drammatici episodi al Comune di Casteldelci è stata conferita la Medaglia d'argento al merito civile.