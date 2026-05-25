"La Moschea del Borgo Marina va chiusa". Renzi: "Ignorate le verifiche igienico-sanitarie"

Il consigliere FdI: all’attacco: "Comune assente sui controlli"

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi, torna a chiedere la chiusura della Moschea del Borgo Marina, accusando l’Amministrazione comunale di non aver effettuato le verifiche igienico-sanitarie previste per gli edifici destinati al culto. La presa di posizione arriva dopo l’ultima interrogazione presentata in Consiglio il 21 maggio 2026.

Renzi ricorda di aver sollecitato più volte il Comune — con interrogazioni datate 24 luglio 2024, 29 ottobre 2025 e 25 febbraio 2026 — affinché venissero effettuati sopralluoghi per accertare l’idoneità dei locali di corso Giovanni XXIII, chiedendo anche l’intervento di AUSL e Vigili del Fuoco per verificare sicurezza, capienza e condizioni igieniche della struttura, frequentata da centinaia di persone.

Secondo il consigliere, dalle risposte ricevute emerge che nessun sopralluogo sarebbe stato effettuato, né dal Comune né dagli enti competenti. Da qui la nuova richiesta di controlli, con l’obiettivo di verificare la compatibilità dell’immobile con le norme igienico-sanitarie previste per gli edifici di culto.

Renzi cita in particolare i parametri relativi a altezza minima, superficie, illuminazione e aerazione, sottolineando che tali requisiti sarebbero indispensabili per garantire la sicurezza dei frequentatori, soprattutto in presenza di situazioni di sovraffollamento.

Il consigliere ricorda inoltre che, fin dall’inaugurazione della Moschea nel 2004, l’immobile — originariamente una casetta ad uso ufficio — sarebbe apparso inadeguato a ospitare un numero così elevato di fedeli, con ripercussioni anche sulla vivibilità del quartiere, dalla viabilità ai marciapiedi occupati nei giorni di maggiore affluenza.

Nei giorni scorsi, aggiunge Renzi, anche uno dei fondatori della Moschea avrebbe scritto al Sindaco segnalando il sovraffollamento e invitando formalmente alla sospensione delle preghiere nel locale attuale.

“Il Sindaco non può più nascondersi di fronte a responsabilità evidenti ai cittadini, ai turisti e agli stessi fedeli musulmani”, afferma Renzi, che chiede all’Amministrazione di procedere con le verifiche e di avviare l’iter per la chiusura della Moschea del Borgo Marina qualora emergessero irregolarità.