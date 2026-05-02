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Il mondo della moto protagonista a Misano con l'Eicma Riding Fest: gli scatti dell'evento

Anche grandi campioni del motorsport ospiti, da Troy Bayliss a Kevin Schwantz

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
02 maggio 2026 15:24
Il mondo della moto protagonista a Misano con l'Eicma Riding Fest: gli scatti dell'evento - www.altarimini.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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Misano Adriatico
Sport
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Eicma si sposta al mare, con il Riding Fest di Misano, in programma in questo weekend. La celebre esposizione internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, la più importante fiera mondiale dedicata alle due ruote, ha scelto il nostro territorio per l'evento del weekend del 1° maggio e il Misano World Circuit, che ospita da ieri Meet&Greet, espositori di marchi da tutto il mondo, test drive per gli appassionati. E ovviamente non mancano i campioni che hanno dato lustro al mondo delle due ruote, da Kevin Schwantz a Troy Bayliss, il primo a disposizione per foto e autografi, il secondo impegnato nel provare i nuovi modelli Ducati da strada.

Tra i protagonisti anche Marco Melandri, Andrea Dovizioso, Stefan Everts e Tony Cairoli. Non mancano le consuete spettacolari esibizioni in pista, con le moto da cross protagoniste di acrobazie mozzafiato.

Eicma Riding Fest: le immagini

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