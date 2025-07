La musica del momento all'Aquafan di Riccione: domani, 15 luglio, è di scena Grelmos

Giovedì 17 luglio spazio ai dj emergenti delle migliori scuole italiane

La musica, le hit del momento e i nuovi tormentoni, fanno tappa all’Aquafan di Riccione. Lo fanno attravero il festival diurno Maxibon Music Wave e di notte con la musica emergente del mondo dj. Domani, 15 Luglio (ore 14:30, evento compreso nel biglietto d’ingresso), ospite sarà Grelmos. Graffiante e con rime che colpiscono nel segno, l’artista si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alle piattaforme social, come Tik Tok, registrando milioni di fan e streaming sui canali musical come Spotify. I suoi brani fanno tremare tutti, e hanno conquistato anche la giuria di Sanremo Giovani 2025. L’artista è considerata una rapper con un flow unico, una personalità inconfondibile ed è tra i nomi più freschi e promettenti della scena urban italiana.

Giovedì 17 Luglio tornano le giornate no stop The Long Sunset con parco aperto dalle 10 alle 23:30: gli scivoli rimangono aperti giorno e notte (fino alle 23) e sono in programma una serie di eventi, come la rassegna Beat Night legata alla partnership nata con Alpha Theta, che mira a valorizzare i giovani dj delle scuole per Dj di Nam Milano, Music Academy Rimini e Mec Academy Napoli. Gli allievi di tutta Italia si esibiscono direttamente sugli scivoli, con consolle portatili con tantissimi giochi di luce. Ogni diventa una vera dance floor con musica e effetti speciali.

Il festival Music Wave prosegue con Mimì il 22 Luglio, Boro il 29 Luglio, Les Votives il 5 Agosto, Sarah Toscano il 12 Agosto e Mida il 19 Agosto.