La musica dell’Orchestra da Camera di Rimini vola in Cina

Per il secondo anno consecutivo l’Orchestra da Camera di Rimini è stata protagonista di un’intensa esperienza di scambio e promozione culturale

Una tournée in Cina per esportare la musica e il talento made in Rimini. Per il secondo anno consecutivo l’Orchestra da Camera di Rimini è stata protagonista di un’intensa esperienza di scambio e promozione culturale che ha visto la formazione guidata dal Maestro Stefano Pecci esibirsi tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio in otto concerti in alcune delle principali città cinesi, da Chongqing a Pechino e Shanghai. Un viaggio emozionante che ieri è stato ripercorso da una rappresentativa dell’orchestra durante l’incontro in Residenza Comunale con il Sindaco Jamil Sadegholvaad, che ha riconosciuto il valore del progetto e l’importanza di esportare il nome di Rimini nel mondo associando la città alla bellezza, alla musica, alla cultura. L’Orchestra da Camera di Rimini nasce a fine 2016 ed è composta oggi da 34 elementi, tra giovanissimi musicisti e veterani con più anni di percorso artistico alle spalle.