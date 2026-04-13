La natura come aula: conclusa l’esperienza botanica delle classi di Montecopiolo

Progetto botanico e tutela degli habitat: studenti in campo con il Comune

Si è conclusa nella mattinata dell’11 aprile 2026 la seconda tappa del percorso botanico che ha coinvolto gli alunni delle classi I e II della scuola secondaria di primo grado di Montecopiolo. A guidare l’uscita, insieme agli insegnanti, sono stati il vicesindaco Giancarlo Ghiselli e il personale del Centro Ricerche Naturalistiche Valmarecchia.

Dopo la prima giornata svolta il 25 ottobre 2025, gli studenti hanno potuto osservare sul campo come il cambio di stagione trasformi colori, odori e dinamiche dell’ambiente naturale. L’escursione è stata anche l’occasione per rafforzare i concetti di rispetto dell’ambiente e di tutela degli habitat che ospitano specie floristiche rare. Particolare attenzione è stata dedicata al riconoscimento delle piante e alla comprensione dei loro aspetti biologici ed ecologici.

Il vicesindaco Ghiselli annuncia inoltre che il prossimo appuntamento si terrà sabato 23 maggio. In quell’occasione la scuola secondaria di Montecopiolo incontrerà le scuole di Pennabilli e Sant’Agata Feltria per un momento di confronto e approfondimento. Durante l’incontro verrà presentata anche la buona pratica avviata dal Comune nell’ambito del progetto GIFT, dedicato alla valorizzazione delle infrastrutture verdi pubbliche per favorire la biodiversità e il benessere delle api. L’iniziativa ha superato la valutazione della Commissione Europea, che l’ha riconosciuta non solo come pratica meritevole, ma come una delle buone pratiche europee da inserire nell’apposito database.