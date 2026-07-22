La Notte dei Talenti accende San Giovanni in Marignano: dodici artisti in gara e tante novità

Sabato 25 luglio in Largo Fosso del Pallone torna uno degli eventi più attesi dell'estate

Conto alla rovescia per la nuova edizione de La notte dei talenti, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate marignanese, in programma sabato 25 luglio alle ore 21 in Largo Fosso del Pallone, nell'ambito della rassegna Estate Fuori dal Comune, promossa dall'APS Pro Loco di San Giovanni in Marignano con il contributo del Comune e della Regione Emilia-Romagna.

Sul palco saliranno dodici concorrenti, selezionati tra le numerose candidature arrivate da diverse regioni italiane. Anche quest'anno il pubblico potrà assistere a un programma di performance che spaziano dal canto alla musica, dalla danza a esibizioni originali e sorprendenti, capaci di coinvolgere spettatori di tutte le età. Tra i protagonisti non mancheranno artisti provenienti dal territorio riminese e giovani marignanesi, a conferma del forte legame tra la manifestazione e la comunità locale.

A condurre la serata saranno, come sempre, Dario Casali e Giacomo Ubaldi, ideatori e volti storici della manifestazione, che accompagneranno il pubblico con l’ironia e i siparietti che negli anni sono diventati uno dei tratti distintivi della serata.

Tra le novità dell'edizione 2026 c'è la presenza di Maze, band composta da Gianmarco "Maki" Della Biancia, Alessandro Fabbri, Enrico Fattori e Sebastian Ricci, che accompagnerà dal vivo le esibizioni dei concorrenti, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente il ritmo della serata.

A decretare i vincitori sarà una giuria presieduta da Marcello Franca e composta da Jessica Vallorani, Luca Pizzagalli, Arcangela Ricco e Glauco Franca, professionisti del mondo dello spettacolo, della comunicazione e dell'informazione.

Come da tradizione, ai primi classificati saranno assegnati prodotti enogastronomici offerti dalle aziende del territorio. Il vincitore assoluto riceverà inoltre un trofeo realizzato appositamente per questa edizione dall'artista marignanese Erika Calesini, che nelle sue opere dà nuova vita a materiali e oggetti di recupero attraverso un originale percorso di riuso creativo.

“La Notte dei Talenti è uno degli eventi a cui teniamo maggiormente – afferma Barbara Mariani, presidente dell'APS Pro Loco di San Giovanni in Marignano – perché nasce dal lavoro condiviso dei nostri volontari e dalla volontà di creare un'occasione di incontro attraverso la musica, lo spettacolo e il divertimento. Ogni anno il livello delle candidature cresce e vedere tanti giovani scegliere il nostro palco per mettersi alla prova rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione”.

Anche l'amministrazione comunale conferma il proprio sostegno all'iniziativa: “La Notte dei Talenti è diventata negli anni un appuntamento fisso dell'estate marignanese. Un'iniziativa capace di valorizzare i giovani e la creatività, contribuendo ad arricchire il palinsesto estivo con una proposta divertente e coinvolgente, che ogni anno richiama pubblico e concorrenti da tutto il territorio”.

L'ingresso è gratuito.