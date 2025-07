La Notte Rosa accende Rimini e la riviera tra musica, spettacoli e magia

Tutti gli eventi che porteranno Rimini al Capodanno dell'estate

Martedì 17 giugno alla Piazza sull’acqua prende il via una nuova edizione di Biglietti agli amici, il festival di incontri, letture, musica e confronti sulla scrittura e le arti, con ospiti illustri del panorama culturale. Tra le iniziative del 17 giugno si segnala la proiezione pomeridiana della serie "Dostoevskij" al Cinema Fulgor, ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo. In serata alla piazza sull’Acqua è proposto un incontro dedicato al ricordo della figura di Pier Vittorio Tondelli, con Enrico Brizzi e le letture di Tamara Balducci, che testimoniano la vita e l’opera dello scrittore a cui il festival è dedicato. A seguire un incontro con i Fratelli D’Innocenzo, moderato dallo scrittore Marco Missiroli. Chiudono la serata Michela Giraud che si racconta a Giada Arena.

Mercoledì 18 giugno sempre alla piazza sull’Acqua si esibisce Ginevra in un live acustico (ore 20). Segue l’incontro con Veronica Raimo e Alcide Pierantozzi, moderati da Sabina Minardi (ore 21). Chiudono la serata uno dei giornalisti più ‘ascoltati’ e letti del Paese, il direttore de Il Post Francesco Costa e l’autore del popolarissimo podcast Indagini e giornalista de Il Post Stefano Nazzi, moderati da Marco Missiroli.

Giovedì 19 giugno al Cinema Fulgor, proiezione del documentario su Fabi, Silvestri e Gazzè che racconta l’amicizia e il percorso condiviso di tre cantautori che hanno segnato un’epoca. Segue alla piazza sull’Acqua la lectio della storica dell’arte Annie Cohen-Solal che ci conduce nella vita di Picasso (ore 20). Alle ore 21 il narratore e drammaturgo Stefano Massini dialoga con Serena Danna, vicedirettrice di Open, su ‘Donald, anatomia di un’epoca’. Infine l’ultimo appuntamento in Piazza sull’Acqua, con “La voce e il senso”, featuring Niccolò Fabi, Maura Gancitano e Andrea Colamedici di Tlon.



Dal 20 al 22 giugno su tutta la riviera, si accende la grande festa della Notte Rosa ‘Hit’s Summer’, con spettacoli, luci e iniziative lungo tutto il litorale. Dal 20 al 21 giugno il cuore del Capodanno dell’estate batte con RDS Summer Festival: due serate gratuite con grandi artisti italiani come Olly (20 giugno) e Fedez (21 giugno), affiancati da Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Gaia, Ghali, Sarah Toscano, Sophie and The Giants, Tananai. A condurre la serata Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS, speaker e padroni di casa della due giorni della tappa romagnola.



La sera del 19 giugno, in Anteprima alla Notte Rosa, piazza Cavour si trasforma in una balera all’aperto con musica dal vivo e ballo liscio, rivivendo le tradizioni romagnole con Rimini Folk - Ballo liscio Città di Rimini.



Venerdì 20 giugno vi aspetta Un mare di rosa sulla spiaggia di Rimini Sud. La spiaggia si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il ballo diventa linguaggio universale della festa attraversando stili, epoche e culture. Non mancheranno spettacoli itineranti, danzatori acrobatici, mangiafuoco, giochi di luce e installazioni scenografiche, spettacoli e eccellenze enogastronomiche del territorio, per celebrare l’inizio dell’estate con atmosfere magiche e coinvolgenti.



All’alba di sabato 21 giugno, sulla spiaggia di Rimini Terme, Frida Bollani Magoni si esibisce in Semplicemente Frida, regalando un concerto magico al sorgere del sole.



La sera di sabato 21 giugno i Comitati Turistici propongono Incanto Rosa, una serata di magia, musica e tradizione per celebrare l'inizio dell'estate, in occasione della Notte Rosa. Una passeggiata incantata che abbraccia tutto il litorale da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse, da dove maghi, illusionisti e acrobati coinvolgeranno il pubblico di ogni età con esibizioni interattive e giochi di luce spettacolari, regalando emozioni e divertimento.



Nella serata finale della Notte Rosa, e fino al 24 giugno, al Belvedere di Piazzale Kennedy, si balla con la seconda edizione della Liscio Street Parade. Il Belvedere si trasforma in pista da ballo per tre giorni di folklore romagnolo, con un programma ricchissimo con grandi orchestre, scuole di danza, dj di disco-liscio.

Dal 21 al 28 giugno, tra Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani, si tiene il programma riminese dell’Italian Global Series Festival, l’evento internazionale dedicato alle serie televisive che si svolge fra Rimini e Riccione con proiezioni, anteprime, premi e incontri con il cast di produzioni di punta italiane e internazionali. Fra gli eventi speciali il 21 giugno alle ore 21 nella corte degli agostiniani la reunion dei "Cesaroni" alla presenza di Claudio Amendola e dell’intero cast.

La 76° Sagra Musicale Malatestiana continua con i Concerti d'organo: il 18 giugno, alla Chiesa di S. Girolamo, si tiene il concerto Fra Barocco e Romanticismo, con un programma che spazia da Bach a Bossi, celebrando il ruolo dell’organo nella musica italiana. Sempre nell'ambito della Sagra, parte la rassegna musicale Percuotere la mente, rivolta alle nuove sonorità. Per il primo appuntamento sul palco del Teatro Galli sale Daniel Norgren, l’artista svedese - celebre anche per aver composto la colonna sonora del film campione di incassi Le Otto Montagne - che torna in Italia con il suo nuovo tour 2025 (21 giugno).

Dal 20 al 29 giugno, la Fiera ospita Ginnastica in Festa, una manifestazione nazionale con gare, esibizioni e attività per tutte le età.

Prosegue fino al 31 agosto SGR LIVE all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, con appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. Questa settimana martedì 17 giugno l’omaggio andrà ad Adriano Celentano con ‘I molleggiati’.



Spazio alla fantasia e all’immaginazione con This is Wonderland, un percorso narrativo immersivo e fiabesco dedicato ad "Alice nel Paese delle Meraviglie". Fino al 5 ottobre, a Miramare è ospitata questa installazione artistica di 40.000 m² che combina luci, suoni, teatro dal vivo offrendo ai visitatori la possibilità di creare il proprio viaggio personalizzato attraverso un mondo magico e interattivo.



Nell’ambito di Cento giorni in festa, piccoli e grandi appuntamenti ogni sera animano le piazze, le viuzze e il lungomare da Torre Pedrera a Miramare. Da non perdere questa settimana il venerdì sera in piazza Pascoli a Viserba Sganassau Cabaret, una kermesse comica nazionale con spettacoli condotti da Matteo Monì e Amedeo Visconti, con ospiti e performance varie. Mercoledì 18 giugno al Giardino BIMBY di San Giuliano mare appuntamento con Cinema in giardino, per vivere il cinema sotto le stelle con il film “Kung Fu Panda 4”.

Infine diversi sono i mercatini, che accompagnano i visitatori per tutta la stagione estiva.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:









IN EVIDENZA







da martedì 17 a giovedì 19 giugno 2025

Piazza sull’Acqua, Ponte di Tiberio, Rimini

Biglietti agli amici

Biglietti agli amici torna per la sua quinta edizione alla Piazza sull’Acqua, accanto al Ponte di Tiberio.

Tre giornate dedicate alla scrittura, alla parola e alla condivisione, con un programma di incontri, letture e musica dal vivo. Una contaminazione tra linguaggi e arti diverse: letteratura, musica, giornalismo, cinema, filosofia, arti visive si incontreranno per dare vita a nuove forme di racconto.

Anche quest’anno saliranno sul palco autori, autrici, musicisti con voci diverse e sguardi sul contemporaneo. Ospiti di questa edizione: Annie Cohen-Solal, Francesco Costa, Damiano e Fabio D’Innocenzo, Niccolò Fabi, Ginevra, Michela Giraud, Stefano Massini, Stefano Nazzi, Alcide Pierantozzi, Veronica Raimo, Tlon. A firmare la direzione artistica come sempre lo scrittore Marco Missiroli.

“Biglietti a gli amici”, che sin dal nome del festival vuole essere un omaggio a Pier Vittorio Tondelli, a quarant’anni dall’uscita di ‘Rimini’ propone un incontro dedicato all’immaginario dello scrittore di Correggio con Enrico Brizzi e l’attrice Tamara Balducci. L’ingresso è gratuito e gli appuntamenti si svolgeranno in un’atmosfera serale accogliente e partecipata. In caso di pioggia tutti gli incontri si terranno al Teatro Galli. L’appuntamento della settimana:

martedì 17 giugno:

Ore 12.00-17.00 - Cinema Fulgor, “Dostoevskij”: Proiezione della serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzo

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua: “La voce di Pier Vittorio Tondelli” Racconti e ricordi di Enrico Brizzi

Letture di Tamara Balducci

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua, “I mondi e le visioni dei Fratelli D’Innocenzo”: Incontro con i Fratelli D’Innocenzo. Modera Marco Missiroli

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua, “La verità fa ridere”: Michela Giraud si racconta a Giada Arena

mercoledì 18 giugno:

Ore 20.00 “Femina: la voce che si fa corpo”, Live acustico di Ginevra

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua, “Sabbie e sbilanci: crescere in disequilibrio”. Incontro con Veronica Raimo e Alcide Pierantozzi. Modera Sabina Minardi

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua, “I fatti, le voci, il tempo”: Incontro con Francesco Costa e Stefano Nazzi Modera Marco Missiroli Francesco Costa

giovedì 19 giugno:

Ore 17.30 – Cinema Fulgor, “Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta”

Ore 20.00 – Piazza sull’Acqua, “Picasso lo straniero: arte, potere e appartenenza”. Lectio di Annie Cohen-Solal

Ore 21.00 – Piazza sull’Acqua “Donald: anatomia di un’epoca”. Stefano Massini in dialogo con Serena Danna

Ore 22.00 – Piazza sull’Acqua; “La voce e il senso”. Niccolò Fabi con Maura Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon)

Info: www.facebook.com/bigliettiagliamici

mercoledì 18 giugno 2025

Chiesa di S. Girolamo, Viale Principe Amedeo, 65 - Rimini Marina Centro

Fra Barocco e Romanticismo. Stili diversi per muovere l’aria con intense emozioni

76° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti d'organo

Il concerto d'organo con Paolo Accardi offre un viaggio nella letteratura organistica dal Barocco al primo ‘900, celebrando grandi compositori come Bach, Händel, Mendelssohn e Bossi.

Il programma si apre con l’energia giovanile di Bach, prosegue con l’eleganza teatrale di Händel e attraversa momenti di profonda spiritualità e virtuosismo tecnico, fino ad arrivare all’emozione lirica del Romanticismo. In chiusura, l’omaggio a Bossi sottolinea la grandezza dell’organo nella musica italiana.

Ore 21.30 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: https://teatrogalli.it/eventonew/barocco-romanticismo



giovedì 19 giugno 2025

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Rimini Folk - Ballo liscio Città di Rimini

Il cuore del centro storico di Rimini si trasforma in una magica balera sotto le stelle, per una serata all'insegna della tradizione romagnola, in Anteprima alla Notte Rosa. Si potrà rivivere un'atmosfera d'altri tempi sulle melodie inconfondibili del ballo liscio. Un'occasione per riscoprire il piacere di ballare insieme, per una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione e della convivialità.

Ad accompagnare i ballerini in questo viaggio musicale ci sarà l'Orchestra spettacolo Frank David con il suo repertorio coinvolgente. Lo spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini.

Ore 20:45 Ingresso libero



20 - 22 giugno 2025

Rimini e Riviera Adriatica

La Notte Rosa

Hit's Summer

Il "capodanno" dell'estate, la grande festa della Riviera, giunge alla sua ventesima edizione e anticipa la data al solstizio d'estate: il 21 giugno, diventando la festa che segna ufficialmente l’inizio dell’estate italiana. Tutta la costa, con cuore pulsante a Rimini, si tinge di rosa, dal tramonto all'alba in un'esplosione di luci, suoni, immagini e colori, per un evento diffuso con musica, spettacoli e magiche scenografie nelle piazze o sulla spiaggia. Un lungo pink weekend che abbraccia le giornate più luminose dell’anno, con eventi distribuiti in ogni fascia oraria: dai concerti all’alba alle proposte di wellness, dalla danza sportiva alle iniziative per bambini e giovanissimi, dalla musica pop al jazz, dal folk all’indie, passando per l’enogastronomia e le eccellenze locali. Il claim ‘HIT’S SUMMER’ esprime al meglio il nuovo spirito dell’evento: il battito dell’estate, il suono della musica, il ritmo della festa. HIT’S ha dunque un doppio significato: Hit's Summer è l'estate, ma anche le HIT dell'estate.

Con HIT’S si intendono non solo la musica e le canzoni, ma tutte le eccellenze dell'estate in Romagna, dal food, allo sport, al mare. "Hit's Summer" è dunque un claim dal respiro internazionale, che testimonia il cambio di passo dell’edizione 2025 della Notte Rosa. Direttore artistico Claudio Cecchetto.

Info: 0541.53399 www.lanotterosa.it



venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025

piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

RDS SUMMER FESTIVAL

Rimini da il via al tour con la prima tappa di RDS Summer Festival in concomitanza con la Notte Rosa, la grande festa di inizio estate che per l’edizione 2025 coincide con il weekend del solstizio d’estate, il weekend del 20-21-22 giugno.

Venerdì 20 e sabato 21 giugno Rimini ospita la prima tappa di RDS SUMMER FESTIVAL 2025, la prima delle quattro tappe nazionali del tour che vedranno alternarsi sul palco la nuova generazione di talenti e i più importanti artisti del momento, molti dei quali protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo e stabilmente in cima alle classifiche radio e streaming. A Rimini la prima due giorni di RDS Summer Festival in concomitanza con la Notte Rosa, porta sul palco: Olly, atteso per la prima serata del 20 giugno, e Fedez che salirà sul palco di piazzale Fellini il 21 giugno. I due protagonisti del firmamento del cantautorato italiano sono affiancati da Aiello, BigMama, Carl Brave, Cioffi, Clara, Elodie, Gaia, Ghali, Sarah Toscano, Sophie and The Giants, Tananai, per un cartellone e un cast unico.

A fare da padroni di casa a Rimini gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS.

Dopo Rimini sarà la volta di Senigallia (27-28 giugno), Monopoli (4-5 luglio) per finire con Olbia (11 e 12 luglio): otto serate di intrattenimento e musica ad accesso gratuito che porteranno tutta l’energia della musica targata RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT.

L’ingresso alla piazza di Rimini è gratuito anche senza prenotazione

Info: www.rds.it/scopri/eventi-rds/rds-summer-festival-2025-scopri-date-tappe-e-protagonisti-dellestate-musicale







venerdì 20 giugno 2025

Spiaggia di Rimini Sud, dal Bagno 47 al 63

Un mare di rosa

La Notte Rosa in riva al mare - 5° Edizione

Anche quest’anno la spiaggia di Rimini si trasforma in un grande palcoscenico sotto le stelle, ma con una veste nuova e coinvolgente. La musica live scandisce il ritmo della serata. Artisti e band dal vivo fanno vibrare la sabbia sotto i piedi, creando una colonna sonora per una notte tutta da ballare, vivere e ricordare. La spiaggia si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il ballo diventa linguaggio universale della festa. Uno spettacolo dinamico e coinvolgente che attraversa stili, epoche e culture, celebrando per la prima volta in riva al mare l’arte del movimento in tutte le sue forme.

Tornano anche i format: Un Mare di Vino, con le eccellenze enogastronomiche del territorio da gustare in riva al mare e Un Mare di Fuoco, con spettacolari performance tra fiamme e luci; e l’iconica passeggiata romantica sulla battigia, tra musica soft e magia. Non mancheranno spettacoli itineranti, danzatori acrobatici, mangiafuoco, giochi di luce e installazioni scenografiche che trasformeranno la spiaggia in un mondo incantato. Un’esperienza immersiva, multisensoriale e piena di poesia, che celebra l’estate della Riviera.

Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

da venerdì 20 a domenica 29 giugno 2025

Rimini Fiera - via Emilia, 155 - Rimini Viserba

Ginnastica in Festa

Manifestazione sportiva di grande rilievo nazionale, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym, in collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia.

L’evento propone dieci giorni di gare, esibizioni e attività per tutti. Uno degli eventi più attesi e partecipati nel panorama del movimento della ginnastica italiana.

Ingresso: a pagamento Info: http://www.ginnasticainfestarimini.it



sabato 21 giugno 2025

Spiaggia di Rimini terme

Semplicemente Frida

Un'esperienza unica all'alba di sabato 21 giugno, con il suggestivo concerto gratuito sulla spiaggia di Rimini Terme a Miramare. È il consueto appuntamento con il pubblico per assistere al sorgere del sole in riva al mare, accompagnato da sonorità pensate per creare un'atmosfera magica. Quest'anno è Frida Bollani Magoni, che incanterà il pubblico con il suo nuovo spettacolo, "Semplicemente Frida". Con questo tour, Frida presenta una proposta artistica più matura e autentica, abbandonando le etichette per abbracciare una dimensione più personale e intima. Sarà anche un'occasione per scoprire il nuovo suono della sua musica, grazie a sonorità più moderne e contemporanee, arricchite dall'inserimento di strumenti elettronici. Il repertorio includerà brani originali, che riflettono la sua evoluzione artistica, insieme a nuove interpretazioni di successi internazionali. Ad accompagnarla sul palco, il talentuoso musicista britannico Mark Glentworth, che darà nuova energia alla performance e un ulteriore arricchimento musicale all'evento.

Un appuntamento imperdibile che unisce la bellezza dell'alba alla magia della musica.

Ore 5.00 Ingresso libero



sabato 21 giugno 2025

Lungomare di Rimini

Incanto Rosa

A cura dei Comitati Turistici. Una serata di magia, musica e tradizione per celebrare l'inizio dell'estate, in occasione della Notte Rosa, che quest'anno anticipa al solstizio d'estate. Una passeggiata incantata che abbraccia tutto il litorale da Torre Pedrera a Miramare, con diverse postazioni diffuse, da dove maghi, illusionisti e acrobati coinvolgeranno il pubblico di ogni età con esibizioni interattive e giochi di luce spettacolari, regalando emozioni e divertimento. A Piazzale Kennedy, l'animazione inizierà già nel pomeriggio, dalle 16:00 fino a mezzanotte . In consolle la tredicenne Michelle Casula, in arte DJ Michelle, la giovanissima dj sarda che animerà il palco con il suo repertorio che spazia dagli anni ’80 sino alla musica techno.

Ecco i palcoscenici dell'Incanto Rosa:

Torre Pedrera: altezza Bagno 70/71, Bagno 63 e Bagno 60

- Viserbella: altezza Bagno 47

- Viserba: Parco Pellesi

- Rivabella: altezza Bagno 2

- San Giuliano: Piazza della Balena alla Barafonda

- Piazzale Kennedy: dalle ore 16:00 alle ore 24:00

- Bellariva: altezza Bagno 95

- Marebello: altezza Bagni 99 -106

- Rivazzurra: Bagno 110 - 120

- Miramare: Bagni 129 - 144

Orario: dalle 21 alle 24 eccetto in Piazzale Kennedy, dove l'animazione inizia già dalle ore 16:00

Ingresso libero



sabato 21 giugno 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Daniel Norgren - Tour 2025

76° Sagra Musicale Malatestiana - Percuotere la mente

Nell'ambito della Sagra Musicale Malatestiana, la rassegna musicale "Percuotere la mente" rivolta alle nuove sonorità, propone concerti e appuntamenti speciali da giugno fino ad ottobre, tra la Corte degli Agostiniani, il Teatro Galli e il Teatro degli Atti. Per il primo appuntamento sul palco del Teatro Galli sale Daniel Norgren, l’artista svedese - celebre anche per aver composto la colonna sonora del film campione di incassi Le Otto Montagne - che torna in Italia con il suo nuovo tour 2025. La musica di Daniel Norgren riflette il suo ambiente e la sua capacità di catturare momenti intimi ed emozioni. Le sue performance sono trascinanti. Seguendo il suo istinto, Daniel Norgren è riuscito a costruire un pubblico devoto, in sintonia con il suo sincero e introspettivo approccio alla scrittura e all’esecuzione dei brani.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]



21 – 28 giugno 2025

Rimini, Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani

Italian Global Series Festival

Festival internazionale delle serie televisive

Il mondo delle serie tv con i suoi protagonisti si ritrova a Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli e Corte degli Agostiniani) e Riccione (PalaRiccione, Multiplex CinePalace) dal 21 al 28 giugno per la prima edizione dell’Italian Global Series Festival, la rassegna internazionale dedicata alla serie tv promossa dall'Associazione Produttori Audiovisivi (APA) con il supporto del Ministero della Cultura della SIAE e di AGIS. Il festival raccoglie l'eredità delle dieci edizioni del Roma Fiction Fest con l'obiettivo di offrire un'edizione rinnovata e in linea con le moderne modalità di fruizione e dei nuovi contenuti.

Fitto il programma di proiezioni, premiazioni, attività ed eventi che coinvolgeranno tutti i protagonisti del settore: attori, produttori, registi, talent e giornalisti. Tra gli appuntamenti da non perdere la reunion dei Cesaroni e i premi a Carlo Verdone, Elena Sofia Ricci e all'attrice britannica Adjoa Andoh. Non poteva mancare un omaggio al grande scrittore e sceneggiatore siciliano Andrea Camilleri in occasione del Centenario della nascita. Grande risalto viene dato al Concorso Internazionale con una rosa di titoli che sarà valutata da una giuria composta da professionisti del settore. Infine il Festival ospiterà varie anteprime serali nazionali e internazionali di nuove serie o film tv realizzati nel 2025 e ancora del tutto inedite in Italia.

Info: https://italianglobalseriesfestival.it



fino al 31 agosto 2025

Rimini, Corte degli Agostiniani

Agostiniani Estate

Una lunga estate con più di 40 appuntamenti di cinema (più della metà della stagione appena conclusa), per vivere il cinema ‘sotto le stelle’. Gli appuntamenti della settimana includono le proiezioni dell’Italian Global Series Festival.

sabato 21/6 ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Evento speciale

I Cesaroni

Conversazione con Claudio Amendola e l’intero cast

ore 22.00 | Corte degli Agostiniani / Evento speciale

Hype (ep. 1 e 2, 67')

Sarà presente l’intero cast

domenica 22/6 ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Maria: The Unknown Callas (ep. 2 e 8, 90', v. o. sott. ita.)

Saranno presenti la cantante d’opera Cleopatra Eleftheriadou e la regista Olga Malea

lunedì 23/6 ore 19.00 | Teatro Galli

Gala di apertura

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Omaggio a Lynch

La luce (e le ombre) di David Lynch

Incontro con i direttori della fotografia Fred Elmes e Peter Demingh e Dennis Lim, direttore del New York Film Festival

a seguire

Twin Peaks - Northwest Passage (Pilot 94' v. o. sott. ita.)

martedì 24/6 ore 19.00 | Cinema Fulgor / Focus: Straordinarie

L’arte della gioia (ep. 1 e 2, 100')

ore 21.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Conversazione tra Valeria Golino e Piera Detassis

ore 22.00 | Corte degli Agostiniani / Focus: Straordinarie

Miss Austen (ep. 1 e 2, 106', v. o. sott. ita.)

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

22 - 24 giugno 2025

Rimini, Belvedere di Piazzale Kennedy

Liscio Street Parade

Domenica 22 giugno, serata finale della Notte Rosa, vede i ballerini delle migliori scuole di ballo della Romagna esibirsi sul palco insieme all'orchestra dei giovanissini Santa Balera, per coinvolgere il pubblico presente, già dal tardo pomeriggio. Dalle ore 21 si balla al ritmo della musica di Moreno il Biondo e l’Orchestra Grande Evento, mentre dalle 22 la piazza è animata dallo spettacolo di Valzer, Mazurca, Polca e Fruste proposto dalle diverse scuole partecipanti, culminando in un emozionante ballo finale sulle note di Romagna Mia. E per chi non ne ha ancora abbastanza, dalle 23 la festa continua con le selezioni musicali dei DJ Mirco e Aleandro. Il divertimento prosegue lunedì 23 giugno con l'Orchestra Roberta Cappelletti (dalle ore 21). Alle 22, direttamente dal teatro di Sanremo, uno spettacolo di ballerini e Fruste, per poi tornare a ballare con il DJ Alex Monti. Si conclude in bellezza martedì 24 giugno con l'Orchestra Luca Bergamini e, dopo lo spettacolo di Caraibenfolk, ancora spazio al ballo fino a tarda sera con DJ Mirco e Aleandro. Un’occasione per celebrare la passione per il ballo in tutte le sue forme.

Orario: domenica 22 giugno dall’ora dell’aperitivo a mezzanotte; lunedì 23 e martedì 24 giugno dalle ore 20. Info: [email protected]

fino al 5 ottobre 2025

Rimini – Miramare, area pubblica di Cavalieri di Vittorio Veneto

This is Wonderland

Alice – Lost Inside You

Un percorso narrativo fiabesco che traccia i confini dell’arte espositiva, divenendo i protagonisti di un’ambientazione magica che porta in scena il fascino della luce per raccontare uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel Paese delle Meraviglie. Una storia fatta di suoni ed emozioni vivide, quella di Alice, che si rivela agli occhi dei visitatori attraverso un’interazione dinamica tra luci e materia e, grazie all’ideazione di un percorso non definito, This is Wonderland lascia la libertà di creare a ciascuno il suo viaggio. Il percorso narrativo, infatti, permette una rilettura del tutto nuova, in cui ogni spettatore diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione. Un’esperienza immersiva che integra installazioni luminose artistiche, spettacolo teatrale dal vivo, oltre 60 tracce musicali originali e un’area food tematizzata, lungo un percorso fiabesco di 40.000 m².

I biglietti sono disponibili sul sito di riferimento: https://alice.thisiswonderland.world/en/Shop/biglietti

Orario: dalle 18:00 alle 00:00 Ingresso a pagamento Info: www.thisiswonderland.world/biglietti-alice/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO







tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti). Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini. Le giornate del martedì, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. L’accesso al Cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14.

Ore 14 . Info:0541 704494 - 704496 http://fellinimuseum.it/

fino al 31 agosto 2025

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR LIVE

In estate, l’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, ospita appuntamenti di musica e intrattenimento, a cura di Gruppo SGR. L’appuntamento della settimana:

martedì 17 giugno l’omaggio ad Adriano Celentano con ‘I molleggiati’

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR/



fino a lunedì 16 giugno 2025

Rimini, Piazzale Boscovich

One-design – Yamamay Cup RS21 Act 3

Tappa Nazionale Campionato a cura dello Yacht Club Rimini, dedicato agli RS21.

Info: http://www.ycrn.it



fino a lunedì 16 giugno 2025

Campi di calcio – Rimini

Romagna Summer Cup

Europa Tornei ed Italia Tornei organizzano la prima edizione del Torneo di Calcio Giovanile ‘Romagna Summer Cup’ , che si svolge nel mese di giugno nello splendido scenario della città di Rimini. Possono partecipare società sportive provenienti da tutta Italia che trascorreranno insieme 3 giorni tra partite di calcio e divertimento. L’evento è autorizzato FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili dei nati dal 2007 al 2016. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Una parte delle gare e delle Finali si disputeranno allo Stadio Romeo Neri di Rimini. Gli impianti di gioco si trovano a Rimini e zone limitrofe.

Orario: dalle ore 9 Info: https://europatornei.it/torneo/3romagna-summer-cup



giovedì 19 giugno 2025

Area eventi Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Nicoletta Fabbri Quartet con Jazz e dintorni

La nuova Area Eventi Settebello a7b, un ampio spazio verde open air nel cuore di Rimini ospita iniziative dedicate a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura. Giovedì 19 giugno si esibisce Nicoletta Fabbri Quartet con Jazz e dintorni. Il quartetto propone brani appartenenti a tradizioni diverse riunendoli attraverso una rilettura di stampo jazzistico: si passa dai grandi classici del jazz alle più belle canzoni italiane d'autore, dalla bossanova di Jobim e Vinicius alle Canzoni francesi di Edith Piaf e Trenet. L’impronta è indubbiamente jazz, ma la scelta dei brani lascia trasparire con chiarezza l’intento di spaziare liberamente oltre i confini di un singolo genere, pur mantenendo una precisa identità nella cifra stilistica, nelle riletture e negli arrangiamenti. Nicoletta Fabbri, già apprezzata per la sua collaborazione con il maestro Nicola Piovani con cui si è esibita nei più importanti teatri e Festival del cinema, è affiancata da Michele “Mecco” Giudi alla tastiera e Stefano Paolini alla batteria, musicisti che vantano prestigiose collaborazioni tra cui Raphael Gualazzi, Eugenio Finardi, Mario Biondi, Cesare Cremonini.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/areasettebello



lunedì 16 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Terra incognita

Rassegna cinematografica Doc in Tour 2025

Un documentario di Enrico Masi. Terra Incognita è il luogo dove le energie creative dell’umanità e quelle sperimentali della scienza si uniscono, nell’ignoto spazio del futuro.

Orario: alle ore 17 e 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

ECCA 2025 - European Climate Change Adaptation Conference

Conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici organizzata dalla Commissione Europea con JPI Climate, a cui parteciperanno circa 600 fra esperti e scienziati. La conferenza è biennale e giunge per la prima volta in Italia, a Rimini.

Info: https://www.ecca2025.eu/



da lunedì 16 a venerdì 27 giugno 2025

Camp di Rimini, via Angherà, 22 – Rimini

Intelligenza Artificiale per Ragazze Digitali (AI4RD) – Summer Camp

Iniziativa, promossa da Ser.In.Ar. grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e ai fondi FSE, in collaborazione con il Dipartimento di Informatica, Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna e ART-ER. Anche quest’anno i camp si terranno presso i campus universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, offrendo alle studentesse del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini un’opportunità gratuita per avvicinarsi al mondo dell’informatica, con particolare attenzione alle potenzialità dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso formativo ha una durata complessiva di 50 ore, con lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00, ed è strutturato con un approccio interattivo e collaborativo. Le partecipanti apprenderanno le basi della programmazione e dello sviluppo di App con elementi di IA, scoprendone le applicazioni in ambiti come sanità, industria e pubblica amministrazione.

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 14:00 Ingresso gratuito www.serinar.it/rd25

martedì 17 giugno 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori e attività

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, promuovono la coordinazione e il piacere della scoperta. Il prossimo appuntamento:

martedì 17 giugno "Il giardino di sabbia" ore 17, per bambini/e 23-35 mesi, Sperimentare con i sensi, attraverso il fare. Iscrizioni da martedì 10 giugno

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/







da martedì 17 a giovedì 19 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

No more trouble

Rassegna Accadde domani

Nuovo appuntamento con la rassegna FICE Accadde Domani – incontri con il cinema italiano. In programma No more trouble – cosa rimane di una tempesta, di Tommaso Romanelli.

Il regista è ospite martedì 17 giugno alle ore 21 per incontrare il pubblico alla fine della proiezione.

Un racconto che parla di nostalgia, di passioni e dei grandi amori che custodiscono il senso ultimo della vita.

Orario: martedì 17 giugno ore 21:00; mercoledì 18 giugno ore 17:00 e 21:00; giovedì 19 giugno ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



da giovedì 19 a domenica 22 giugno 2025

Sedi varie – Rimini

Finali nazionali di pallacanestro UISP

Le finali nazionali Pallacanestro UISP, verranno disputate nelle palestre del territorio riminese.

Le partite designeranno i campioni nazionali UISP di pallacanestro.

A conclusione, cerimonia di fine campionato con le premiazioni delle squadre.

Info: 0541 772917 www.uisp.it/pallacanestro



venerdì 20 giugno 2025

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

L'Amore... all'Opera! A Viva Voce. Romanze e canzoni

Concerto dedicato alle più belle pagine del Belcanto, con le arie più celebri del repertorio operistico italiano e dell'operetta e indimenticabili canzoni d'autore. Con: Daniela Bertozzi (Mezzosoprano), Alessandro Moccia (Tenore), Roberto Gentili (Baritono), Fabrizio Di Muro (Pianoforte). Il concerto a cura di Rimini Classica è in collaborazione con il Parco degli Artisti. Biglietto unico non numerato 10 €. Consueta prevendita circuito Liveticket. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: [email protected] www.facebook.com/riminiclassica



venerdì 20 giugno 2025

Area Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Costruiamo un aquilone

La nuova Area Eventi Settebello a7b, un ampio spazio verde open air nel cuore di Rimini ospita iniziative dedicate a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura. Per i bambini è previsto un divertente laboratorio creativo: Costruiamo un aquilone a cura del Club aquilonisti Riminivola del Dopolavoro ferroviario Rimini. A fine laboratorio ogni bambino potrà tenersi l’aquilone che ha costruito per farlo volare insieme ai suoi sogni.

Orario: dalle 17,30 alle 19 Ingresso libero Info: 368 7791719 www.facebook.com/areasettebello



venerdì 20 giugno 2025

Bar Flambè, via San Salvador, 186 - Rimini Torre Pedrera

7° Pink Race

7° edizione della corsa della Notte Rosa. Una camminata ludico motoria lungo il Parco del Mare tra Torre Pedrera e Viserbella. La manifestazione è aperta a tutti e si snoda sul lungomare di Rimini nord e sulla battigia al ritmo dance della Notte Rosa. Si suddivide in Family Run Km 8 e Camminata Rosa Km 4. Ritrovo alle ore 17.30 al Bar Flambè, via San Salvador 186. Ritiro iscrizioni anticipate e nuove iscrizioni dalle ore 18.00 alle 19.15 Partenza: ore 19.30. Dalle ore 20.45 Intrattenimento con Musica live Gruppo Sei Punto Zero.

Quota di iscrizione obbligatoria Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it



venerdì 20 giugno 2025

Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, viale Regina Elena, 7 – Rimini

Pink is the nu Gospel

Sing for Joy Gospel Choir si esibisce in un vero concerto Gospel per la Notte Rosa, con l'esecuzione di brani tratti dal vastissimo repertorio di questo genere, madre di tutta la Musica leggera e Pop Americana e mondiale: Spiritual, Gospel moderno e contemporaneo, Praise & Worship, Ibridazioni da Pop con i suoni di accompagnamento originali degli album storici di questa musica.

Tutte le canzoni sono accompagnate da musiche d'orchestra registrate, che vengono utilizzate come base musicale, per dare maggiore ricchezza al suono e quindi al concerto. Il concerto ha la durata di un’ora circa. Oltre al direttore, il M° Gilberto Barbieri, la formazione del coro comprende 8 coristi, divisi tra le varie sezioni soprani, contralti, e tenori.

Ore 21 Ingresso libero







venerdì 20 giugno 2025

Embassy, viale Amerigo vespucci, 33 – Rimini

Rimini Fashion Night

Una serata di moda e stile. L'evento, organizzato dall'Associazione Zeinta di Borg, vede sfilare le creazioni più chic dei negozianti di Rimini. L'ingresso è gratuito ma è previstoi un'apericena a 15€, per vivere una serata all'insegna dell'eleganza e del divertimento. Per info e prenotazioni tavolo, 389.8771726. Orario: dalle ore 18.30 Info: www.facebook.com/ZeintaDiBorg

20, 21, 27, 28 giugno 2025

Area Settebello a7b, via Roma, 70 – Rimini

Band Contest

La nuova Area Eventi Settebello a7b, un ampio spazio verde open air nel cuore di Rimini ospita iniziative dedicate a cinema, teatro, musica, arte, danza, psicologia e letteratura.

Due week-end di musica con il Band Contest che vede in gara diverse band giovanili.

I gruppi si esibiscono sul palco e una giuria di esperti del settore musicale individuerà i finalisti che si esibiranno nel mese di luglio per decretare la band vincitrice.

Ore 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/areasettebello



sabato 21 e domenica 22 giugno 2025

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

Tappa Interzonale X e XI Zona Hansa 303 Parasailing

Per la prima volta un'esperienza nella vela parasailing. L'Hansa 303 è un'imbarcazione a vela progettata appositamente per rendere l'esperienza di navigazione accessibile a tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Questa deriva è stata concepita per eliminare le disparità tra persone con e senza disabilità, offrendo a chiunque la possibilità di godere del mare e della vela.

Info: 0541 26520 www.facebook.com/clubnauticorimini1933



21, 24, 25, 28, 29 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Amichemai

Rassegna Accadde domani

Per la rassegna Accadde domani – incontri con il cinema italiano, promossa da FICE Emilia-Romagna, è in programma il nuovo film di Maurizio Nichetti Amichemai con Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz.

Orario: sabato 21 giugno ore 17:00 / 21:00; martedì 24 giugno ore 21:00; mercoledì 25 giugno ore 17:00; sabato 28 giugno ore 17:00; domenica 29 giugno ore 18:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/amichemai



domenica 22 giugno 2025

Stadio Romeo Neri, piazzale del Popolo, 1 – Rimini

Campioni in Tour

Finale nazionale organizzata da Campioni in Tour. Il progetto Nazionale è dedicato alle Società calcistiche dilettantistiche dell’attività di base. Un torneo di calcio per le categorie pulcini, primi calci, piccoli amici ed esordienti, provenienti da differenti zone d’Italia.

Info: https://campionintour.it/

domenica 22 giugno 2025

Circolo Velico Riminese, Via Destra del Porto, 147/A – Rimini

Rimini - Fano

Regata e veleggiata con partenza dalle acque antistanti al Porto Canale di Rimini, fino a Fano, con navigazione lungo costa.

Ore 9 Info: 0541 51227 www.facebook.com/circolo.velicoriminese

domenica 22 giugno 2025

piazzale Kennedy – Rimini

La Cantina del Nuovo Liscio

Il libro La Cantina del Nuovo Liscio, curato da Giordano Sangiorgi ed edito da Tempesta Editore, viene presentato in occasione dell'AperiLIscio che dara' il via alla tre giorni della nuova edizione della Liscio Street Parade in Piazzale Kennedy. Il libro trasporta su un volume il podcast in dodici interviste sui protagonisti del nuovo liscio dal titolo omonimo realizzato da Materiali Musicali coi registi Domenico Giovannini e Samuele Ravaioli e l’intervistatrice Matilde Montanari, cantante, speaker radiofonica, conduttrice e voce dei Santa Balera. La pubblicazione racconta, attraverso molte voci, anche di giovani, quanto è accaduto negli ultimi dieci anni in questo settore. Una lunga serie di eventi, dalla prima Notte del Liscio fino alla partecipazione al Festival di Sanremo, ha portato a un crescendo di interesse verso questo genere musicale che è riuscito a coinvolgere le giovani generazioni e le nuove realtà musicali attraverso una reinterpretazione in chiave moderna. Il volume chiude con un articolo della giornalista Federica Manzitti e si apre con una introduzione di Cisco, il cantautore folk rock, gia’ leader dei Modena City Ramblers. La prefazione e’ invece affidata al giornalista e storico forlivese Mario Russomanno, storico del folklore romagnolo.

Ore 18 Info: www.meiweb.it



lunedì 23 giugno 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

The Truth of Sendai City

Come anteprima del Festival Cartoon Club di Rimini (13-20 luglio 2025) è in programma, con la presenza del regista in sala che dialogherà con il pubblico al termine della proiezione, il film d’animazione di Mauro Bolognesi The Truth of Sendai City.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/sendai



Tutti i venerdì fino al 12 settembre 2025

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest'anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio 'I venerdì d'Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: 18.30 – 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati









CENTO GIORNI IN FESTA

fino a inizio settembre 2025

Rimini e Frazioni Balneari da Torre Pedrera a Miramare

Cento Giorni in Festa

Decine di piccoli e grandi appuntamenti che ogni sera animano le piazze, le viuzze e soprattutto il lungomare da Torre Pedrera a Miramare, valorizzando la cultura dell’ospitalità e facendo leva sull’identità tradizionale del territorio. A cura dei Comitati turistici di Rimini. Ingresso libero



Tra gli appuntamenti:



Tutti i venerdì dal 13 giugno al 29 agosto 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Sganassau Cabaret a Viserba

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed è arricchito con ospiti e performance varie.

Ore 21 Ingresso libero Info: https://www.sganassau.it



18 giugno 2025

Giardino BIMBY, viale Ortigara - Rimini San Giuliano

Cinema in giardino

Cento giorni in festa a cura del Comitato Turistico di San Giuliano mare

Torna alla baia di Rimini l’imperdibile appuntamento estivo con “Cinema in Giardino”: pellicole emozionanti per tutta la famiglia da vedere (o rivedere) insieme. L’ingresso è sempre libero e gratuito.

Appuntamento mercoledì 18 giugno con “Kung Fu Panda 4”.

Ore 21.15 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/sangiulianoamare

fino al 15 settembre 2025

Rimini

Mercatini estivi e Sagre locali

Cento giorni in festa







Marina centro:

Sagra estiva di artigianato artistico

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 18 alle 24 - dal 5 giugno al 11 settembre 2025

Con musica e intrattenimento

Torre Pedrera:

'Mercatorre', mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

via Tolmetta (e parte di via Brava fino a via Harar)

Ogni lunedì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 2 giugno al 15 settembre 2025

'Mercamare' mostra mercato dell'artigianato e dell'antiquariato locale

Lungomare, via San Salvador

Ogni venerdì dalle 19.00 alle 23.00 - dal 30 maggio al 5 settembre 2025

Mercabimbi, il mercatino dei bambini

piazza Sacchini

2 giugno - 7 luglio e 4 agosto 2025

Viserba:

'Mercatino degli Artigiani'

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 23.30 - dal 3 giugno al 9 settembre 2025

Viserbella:

'Viserbella Street Market'

via Porto Palos tra i bagni 43 e 47

Tutti i giovedì dalle 20.00 alle 24 - dal 29 maggio all'11 settembre 2025

Rivabella:

Mostra dell'artigianato 'Hand Made. Con le Mani’

piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 18 alle 23,30 – dal 13 giugno al 5 settembre 2025

Marebello:

Mercatino di artigianato e collezionismo

parco Laureti

Ogni mercoledì dalle 17 alle 24 - dall’11 giugno al 10 settembre 2025

Bellariva:

Mostra mercato dell'artigianato, hobbistica e collezionismo

parco del mare bagno 88-94

Ogni domenica dalle 17 alle 24 - dal 6 giugno al 31 agosto 2025

Miramare:

'Fiera mercato artigianale di Miramare'

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 16.30 alle 23.30 - dal 3 giugno al 9 settembre 2025

con musica e intrattenimento dalle 21 alle 23

'La Fiera di Miramare', mercatino tradizionale

viale Oliveti - lato mare

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 - dal 5 giugno all'11 settembre 2025

'Festa dei Balocchi', mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti - lato mare

Ogni lunedì dalle ore 18 - dal 9 giugno al 1° settembre 2025

Info: 0541 53399 (Ufficio Informazioni Turistiche)

Un lungo calendario di appuntamenti da sfogliare on line (https://riminiturismo.it/eventi?title=&data_da=&data_a=&cat=All) aiutati anche dal Qrcode che campeggia nei manifesti realizzati dallo studio Leonardo Sonnoli che ha ideato il poster in affissione per tutta l’estate per dare il benvenuto agli ospiti della città con l’invito a navigare on line nel mare delle mille proposte dell’estate riminese (in allegato la grafica e il calendario “Rimini. Cose da fare 2025”, in lingua italiana e inglese), sempre aggiornate.