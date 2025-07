La Perla Verde celebra il movimento: danza classica, hip-hop e modern fusion

A Piazzale Roma e Piazzale Aldo Moro, in scena danzatori da tutta Italia

Luglio a Riccione è il mese della danza. Oltre alla grande kermesse della ginnastica e della danza – il “Festival del Sole” (dal 29 giugno al 4 luglio) e RED Riccione Estate Danza (dal 14 al 18 luglio), il programma coreutico della Perla verde si arricchisce di due nuovi appuntamenti speciali.

A fare da cerniera tra i due grandi eventi di respiro internazionale,il 5 e 6 luglioRiccione sarà il teatro di due serate dedicate alla danza, con spettacoli a ingresso libero che celebrano la bellezza, la passione e l’armonia del movimento. Dalla danza classica al contemporaneo, dall’hip-hop alla breakdance, dalle contaminazioni moderne alle esibizioni coreografiche di forte impatto scenico, la città offrirà al pubblico performance di grande fascino nei due palcoscenici affacciati sul mare. Piazzale Roma ospiterà il “Dance Festival 2025”(sabato 5 luglio), mentrepiazzale Aldo Moro accoglierà “Riccione perla danza” (sabato 5 e domenica 6 luglio).

“Dance Festival 2025”: il 5 luglio in piazzale Roma

Sabato 5 luglio, dalle ore 21:30 fino a mezzanotte circa, piazzale Roma si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare la serata finale del “Dance Festival 2025”, a cura di Aid&a – Associazione insegnanti danza espressioni artistiche. In scena le migliori coreografie selezionate nel corso delle dodici rassegne regionali del circuito Aid&a, con esibizioni che spaziano dalla danza classica all’hip hop, fino al modern contemporary. Un’occasione unica per danzatori e coreografi di celebrare il talento, la passione e la creatività.

Tra i componenti delle coreografie regionali selezionate che saliranno sul palco per la serata finale del “Dance Festival 2025” ci saranno anche alcuni partecipanti alla “Vacanza studio azzurra”, il programma formativo a cura di Aid&a che comprende stage di danza classica, moderna e contemporanea, suddivisi per livelli (principiante, intermedio e avanzato). Le lezioni si svolgeranno dal 2 al 4 luglio presso il polo scolastico di viale Piacenza, sotto la guida di insegnanti di alto profilo. Tra i docenti anche il coreografo e ballerino Little Phil, noto per la sua partecipazione al talent “Amici” e per le sue collaborazioni con star internazionali. Little Phil sarà protagonista della lezione di hip hop livello intermedio mercoledì 2 luglio, dalle 12:30 alle 14, un’occasione imperdibile per chiunque lo desideri di apprendere da uno dei grandi interpreti della scena coreutica mondiale, apprezzato per il suo stile energico e il forte carisma (iscrizioni e informazioni: [email protected]).

Durante la serata del “Dance Festival 2025” di sabato 5 luglio verranno inoltre selezionate le coreografie che accederanno alla prestigiosa Rassegna internazionale in programma a dicembre presso il Teatro Verdi di Montecatini Terme. L’ingresso al “Dance Festival” è libero.

Riccione perla danza: il 5 e il 6 luglio in piazzale Aldo Moro

Prosegue la danza sotto le stelle con un doppio appuntamento imperdibile dedicato all’arte del movimento: sabato 5 e domenica 6 luglio alle 21, piazzale Aldo Moro si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare “Riccione perla danza”, la terza edizione del gran gala della danza a cura della compagnia B-You di Barbara Bianchi.

Due serate aperte al pubblico e a ingresso libero, per celebrare la danza in tutte le sue forme, con un programma ricco e variegato che vedrà alternarsi sul palco tutti gli stili, dal classico al contemporaneo, dall’hip-hop alla break dance, passando per contaminazioni moderne ed esibizioni coreografiche di forte impatto scenico. Un’occasione unica per assistere a una vera e propria festa della danza, dove il talento, la passione e la creatività di giovani danzatori e danzatrici saranno protagonisti assoluti.

Alla rassegna parteciperanno le scuole di danza della provincia di Rimini, in un’energia collettiva che unisce il territorio attraverso l’espressione artistica, in un clima di condivisione e spettacolo.

Nella giornata di venerdì 5 luglio, il gala sarà anticipato da un workshop pensato per offrire un momento di formazione e incontro tra aspiranti ballerini e professionisti del settore. Sul palco, docenti e professionisti nei diversi generi della danza: Bro Dalton (afro), Ariel Giulia (tribal fusion), Ramsy (flow hip-hop), Bboy Sapu (breakdance), Nicole Delbianco (contemporaneo), Cinzia Beleffi (classico), Andrea Franchi (heels e tv dance), Giada Mauri, Chiara Mei e Celeste Williams della compagnia B-you (acrobatica per danzatori). Un’opportunità preziosa per chi ama la danza e desidera perfezionare la propria tecnica o semplicemente vivere un’esperienza immersiva nel mondo coreutico (informazioni: Barbara Bianchi, cell. 328 0387356).