La piadina romagnola IGP torna in Tv con uno spot invernale

Dopo un intero anno di campagne estive, la Piadina torna nel periodo invernale

Dal 21 dicembre al 3 gennaio, la Piadina Romagnola IGP torna sulle reti Mediaset, rinnovando una presenza invernale inconsueta dopo un intero anno di campagne concentrate nel solo periodo estivo. Con il suo ritorno nel cuore delle festività, la Piadina Romagnola IGP si prepara a mostrare ancora una volta la sua anima più autentica: un prodotto capace di unire stagionalità diverse, senza perdere la propria identità.

La novità di questo spot invernale, mira infatti a valorizzare una caratteristica meno conosciuta: la piadina non è solo sinonimo di ombrelloni, mare e vacanze, ma la sua versatilità la rende perfetta anche come proposta leggera nelle giornate più fredde, come sfizioso aperitivo tra amici o come accompagnamento gustoso alle festività.

Questa campagna segna l’ultima tappa del programma europeo “Chosse The European Friendship: Piadina Romagnola IGP”, che ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze del marchio IGP e raccontare la naturale adattabilità di questo prodotto, non solo simbolo della Romagna, ma denominazione leader nei prodotti di panetteria e pasticceria certificati nazionali, secondo il XXIII Rapporto Ismea-Qualivita presentato recentemente a Roma.