La Questura di Roma vieta le “passeggiate della sicurezza” di Forza Nuova

Per gli inquirenti l’iniziativa avrebbe finalità di proselitismo. Bloccata la ronda prevista al parco Sangalli

Nuovo stop della Questura di Roma alle ronde organizzate da Forza Nuova. I referenti del movimento hanno infatti ricevuto la notifica di un provvedimento di divieto, firmato dal Questore, che impedisce lo svolgimento dell’iniziativa prevista per domani al parco Sangalli.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, alla base del divieto ci sarebbe “l’aleatorietà delle finalità dell’iniziativa”. La manifestazione, presentata dagli organizzatori come una semplice “passeggiata della sicurezza” e comunicata via e-mail alle autorità, sarebbe stata accompagnata da una locandina diffusa tramite i canali social del movimento.

Proprio il contenuto della locandina avrebbe destato preoccupazioni: la terminologia utilizzata, spiegano dalla Questura, lascia intendere che l’iniziativa possa assumere connotati riconducibili ad attività di proselitismo, finalizzata a incoraggiare nuove adesioni al movimento politico.

Il provvedimento rientra nella linea già adottata in passato dalle autorità capitoline nel contrastare iniziative analoghe, ritenute non compatibili con l’ordine pubblico e con la normativa vigente in materia di manifestazioni sul territorio.