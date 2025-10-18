La rapina alla Siae di Riccione del 1993: un nuovo episodio del podcast Crimini a Rimini

Il caso del rapinatore zoppo: la prima indagine col Dna a Rimini

Uscirà sabato 19 ottobre alle ore 8.00 la nuova puntata del podcast Crimini a Rimini, condotto da Davide Cardone e Davide Grassi. L’episodio, intitolato “Il caso del rapinatore zoppo”, ripercorre una delle vicende più emblematiche della cronaca riminese degli anni ’90: la rapina all’ufficio SIAE di Riccione dell’agosto 1993, in cui perse la vita Giovanni Morico, direttore dell’ufficio.

La puntata approfondisce un caso che si distinse per diversi aspetti: la complessità delle indagini, sviluppate in tre regioni diverse, la personalità del rapinatore e la determinazione delle vittime. Si tratta inoltre del primo caso nella provincia di Rimini in cui venne utilizzata l’analisi del DNA, affiancata a tecniche investigative della cosiddetta “vecchia scuola”.

A contribuire alla ricostruzione sono le testimonianze di Paolo Gengarelli, Sostituto Procuratore dell’epoca, Nazzareno Micucci, allora carabiniere del nucleo operativo di Riccione, e Massimiliano Morico, testimone chiave e vittima della sparatoria.