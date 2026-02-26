La rappresentante del Dalai Lama in visita in Italia, Rimini e Pennabilli tra le tappe

Thinley Chukki protagonista di incontri istituzionali, eventi culturali e della prima del film su Giuseppe Tucci, nel segno del dialogo tra Italia e Tibet

È giunta a Rimini la dottoressa Thinley Chukky rappresentante di sua Santità il Dalai Lama a Ginevra. Thinley Chukky si fermerà fino a domenica 1 marzo per una serie di incontri istituzionali e culturali. Venerdì mattina incontrerà il vescovo della diocesi Montefeltro San Marino Mons. Domenico Beneventi a Domagnano per proseguire poi fino a Pennabilli, visitare il museo recentemente inaugurato “Orazio in Tibet” e incontrare le monache agostiniane del convento di Sant’Antonio. Il convento fu visitato anche dal Dalai Lama nella sua prima visita a Pennabilli nel 1994.



Il programma continua poi nel pomeriggio quando la rappresentante, accompagnata dal presidente dell’associazione Italia-Tibet Claudio Cardelli e da Elio Marini, raggiungerà Forlì. Qui visiterà, presso l’oratorio San Sebastiano, la mostra “il Dalai Lama e la corrispondenza”. La mostra è organizzata dall’associazione Italia Tibet e raccoglie tutti i francobolli emessi nel mondo da 40 paesi per onorare la figura del Dalai Lama. Thinley Chukki parteciperà poi alle 18 alla conferenza presso la sala Randi assieme al sindaco Gianluca Zattini e al sen. Gianni Vernetti che presenterà il suo libro “il nuovo grande gioco“. Dal Giappone all’Ucraina. Viaggio lungo la frontiera fra libertà e autoritarismo”

Nella giornata di sabato 28 alle ore 11:00 la rappresentante incontrerà in comune il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad assieme alla vicesindaco Chiara Bellini e sarà accompagnata da Claudio Cardelli, Elio Marini e Alice Parma.

Rimini è stata la prima città in Italia a conferire la cittadinanza onoraria al Dalai Lama nel 1994 e ha ricevuto ben tre visite del Dalai Lama nel 1991, 1994 e 2005.

Nel pomeriggio la delegazione raggiungerà poi Macerata dove assisterà alla prima del film “Meditazione delle vette. Giuseppe Tucci: dalle Marche all’Himalaya”. Il film, diretto da Marco Gentili e prodotto da Identità Europea, è dedicato alla figura del maceratese Tucci, il più grande orientalista di tutti i tempi, che tanto ha contribuito a far conoscere il Tibet nel mondo.



