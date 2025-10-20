La revisione di bilancio al centro della formazione dei commercialisti riminesi

Al via il 20 ottobre al Centro Congressi SGR il ciclo di seminari promosso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Rimini

Si avvia lunedì 20 ottobre un ciclo di seminari di formazione promosso dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Rimini.

Intorno al tema ‘La revisione di bilancio’ gli appuntamenti proseguiranno il 31 ottobre e 7 novembre, sempre al Centro Congressi SGR a partire dalle 14.30.

“Il revisore legale è un soggetto di riferimento per gran parte delle imprese – spiega Paolo Gasperoni, Presidente della Fondazione riminese – ed è una figura qualificata e adeguatamente formata, che deve soddisfare determinati requisiti imposti dalla legge.

È un professionista che deve condurre una revisione indipendente e approfondita dei conti e dei bilanci da una posizione terza e quindi autonoma dall’organizzazione oggetto della revisione. Inoltre, con le norme introdotte dal D.Lgs. 136/2024 aventi l’obiettivo di rafforzare i presidi volti a consentire l’emersione della crisi d’impresa, il revisore è anche investito di specifiche ed ulteriori responsabilità di segnalazione”.

Le sessioni formative saranno condotte dal dott. Giorgio Rusticali, dottore commercialista e professore a contratto di revisione aziendale presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna.

Le iscrizioni potranno avvenire tramite il portale www.fpcu.it e la partecipazione attribuisce crediti validi ai fini della formazione professionale continua.