La riccionese Michelle Lufo "fa rumore" e vola ai Live di X Factor 2025

La giovane artista di Riccione conquista Francesco Gabbani con una intensa versione di Fai rumore e accede alla fase finale del talent

Michelle Lufo, giovane artista riccionese che ha superato le Last Call di X Factor 2025, guadagnandosi un posto nei Live Show. Nella puntata del 15 ottobre, la sua intensa reinterpretazione di "Fai rumore" di Diodato ha conquistato il giudice Francesco Gabbani, che l’ha scelta per la sua squadra. Cresciuta musicalmente tra le sonorità elettroniche della Riviera, Michelle ha mostrato grande versatilità, passando da cover di Cremonini a brani inediti come "Libellule". Ora farà parte del team di Gabbani insieme a PierC e Tellynonpiangere.