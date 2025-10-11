Ancora 4 sì: Michelle Lufo continua a inseguire la fase finale di X Factor

La giovane cantante riccionese ha incantato con il suo inedito "Libellule"

La 23enne riccionese Michelle Lufo continua a inseguire il sogno X-Factor. La cantante originaria della Perla Verde è attualmente protagonista del Bootcamp del talent di Sky e nella seconda sessione ha incantato con il suo inedito, "Libellule". Come era già successo alle audizioni, il suo talento ha convinto tutti e quattro i giudici: quattro sì per la riccionese che da quando ha 15 anni scrive canzoni. Ancora un ostacolo, poi per Michelle potrebbero aprirsi le porte dei live, a partire da giovedì 23 ottobre. A fare il tifo per lei, tutta Riccione. La sindaca Angelini si è espressa così su Michelle. “Siamo orgogliosi di lei, una giovane riccionese che con impegno e passione sta portando il nome della nostra città in una vetrina nazionale di prestigio come X Factor. La sua storia è un esempio di determinazione e dedizione, e siamo certi che continuerà a regalarci emozioni e soddisfazioni. La città di Riccione è vicina ai giovani e ai loro talenti, un segnale estremamente positivo per la nostra comunità”.