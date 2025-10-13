Altarimini

La riminese Emma Brandt vola alla finale nazionale di Miss Blumare

La 21enne rappresenterà la Romagna sul palcoscenico della crociera MSC Grandiosa, dove a novembre si eleggerà la nuova reginetta

A cura di Grazia Antonioli Redazione
13 ottobre 2025 10:17
La riminese Emma Brandt, 21 anni, parteciperà alla finale nazionale di Miss Blumare con il titolo di Miss Romagna. La giovane, originaria di Montecopiolo ma residente a Rimini, parteciperà all'evento che si terrà a novembre sulla MSC Grandiosa.

Le selezioni si sono svolte durante l'estate e sono state organizzate da Marco Fabbri e Cinzia Nassi Tinarelli.

