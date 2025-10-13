La riminese Emma Brandt vola alla finale nazionale di Miss Blumare

La 21enne rappresenterà la Romagna sul palcoscenico della crociera MSC Grandiosa, dove a novembre si eleggerà la nuova reginetta

La riminese Emma Brandt, 21 anni, parteciperà alla finale nazionale di Miss Blumare con il titolo di Miss Romagna. La giovane, originaria di Montecopiolo ma residente a Rimini, parteciperà all'evento che si terrà a novembre sulla MSC Grandiosa.

Le selezioni si sono svolte durante l'estate e sono state organizzate da Marco Fabbri e Cinzia Nassi Tinarelli.