La Rimini Rebola brinda a Routes Europe 2026

Il bianco simbolo della Riviera protagonista della cena di gala in piazza Malatesta: 1.600 bottiglie per l’evento internazionale dedicato ad aeroporti e compagnie aeree

Era la rebola dei produttori Rimini Doc il vino bianco protagonista del dinner event della Routes Europe 2026, la serata di gala che si è tenuta nella Piazza Dei Sogni a Rimini martedì 19 maggio.

Rimini ha ospitato la 19ma edizione europea di Routes Europe, il principale evento internazionale che riunisce i maggiori stakeholder di compagnie aeree, aeroporti e destinazioni a livello globale.

La serata organizzata da APT Emilia Romagna ha riunito in piazza Malatesta i prodotti tipici della regione elaborati dai migliori chef e produttori territoriali come i ristoranti Abocar, Marè, Quarto piano, Casa Artusi e Piadineria la Lella.

Il vino iconico scelto per rappresentare la riviera è stata la RiminiRebola delle quindici cantine aderenti al progetto Rimini Doc, unico vino bianco romagnolo presente alla serata.

“ La RiminiRebola come la città di Rimini è un punto di arrivo ed un punto di partenza, il nostro bianco ha fatto brindare tutti gli ospiti di Routes 2026 “dichiara Massimo Lorenzi Coordinatore della Rimini Doc presente alla serata” siamo pronti ed i tempi sono maturi per volare su altri mercati sempre tenendo in mente la grande valenza turistica del nostro vino”.

La presenza al più importante evento di accoglienza del 2026 è il giusto riconoscimento del lavoro fatto dai produttori in questi anni,

quello di martedì è stato un evento di altissimo livello sia per l’enogastronomia che per i contenuti di entertainment come musica, canto e pittura.

Prosegue l’onda lunga iniziata a novembre 2025 con il riconoscimento dalla guida dell’Espresso di zona vitivinicola dell’anno e l’impegno di sviluppo dei 15 produttori.

1.600 le bottiglie fornite dai produttori Rimini Doc, la rebola era presente sia all’evento di benvenuto al Rokisland di Rimini che alla serata di gala di piazza Malatesta.