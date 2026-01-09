La Riviera punta sul turismo tedesco: anticipa il treno Monaco-Riccione, attivo già da Pasqua

Quattro mesi di spot televisivi, a partire da gennaio, per promuovere la Riviera

La Riviera Romagnola si prepara a una nuova stagione turistica nei Paesi di lingua tedesca, con una campagna promozionale che mette al centro le famiglie e il collegamento ferroviario tra Monaco di Baviera e la costa emiliano-romagnola. La Giunta Regionale ha annunciato quattro mesi di spot televisivi a partire da gennaio, affiancati da un ampio piano multicanale che comprende digital, social, affissioni e fiere di settore.

Fulcro della campagna è il nuovo spot tv, declinato in tre versioni: la prima vede protagonista una giovane famiglia tedesca, tra cooking lesson vista mare, un pranzo in famiglia, tuffi nell’Adriatico, giri in bici tra le pinete, il volo dei fenicotteri rosa e la bellezza dei mosaici bizantini Patrimonio Unesco. Il claim recita: “Adriaküste der Emilia-Romagna: Nichts liegt Näher!”, ovvero “Riviera Adriatica dell’Emilia-Romagna: Niente di più vicino!”. Lo spot andrà in onda dal 15 gennaio su Pro7, Sat.1 e Kabel 1, in partnership con il sito meteo tedesco Wetter.com, e successivamente sui canali del network svizzero Pro7 CH, Sat.1 C e Kabel 1 CH. Sono previsti complessivamente 1.500 passaggi, con oltre 40 milioni di contatti tra il pubblico 20-59 anni.

A primavera, la promozione si rafforzerà con la partnership tra la Riviera Romagnola e le Ferrovie Tedesche Deutsche Bahn, che rendono la costa emiliano-romagnola unica destinazione balneare italiana protagonista della campagna 2026. La comunicazione prevede spot tv sui principali canali privati e pubblici, attività digital su YouTube e piattaforme streaming, oltre a affissioni nell’area di Monaco di Baviera con le immagini della famiglia dello spot.

Il collegamento ferroviario Monaco-Rimini, con fermate a Cesena, Riccione e Cattolica, anticiperà l’avvio della stagione al 2 aprile, in vista del weekend pasquale. Deutsche Bahn distribuirà anche un flyer con tutti gli orari, disponibile nei DB-Center e negli stand promozionali della Riviera Romagnola alle principali fiere turistiche in Germania.

Completano la strategia promozionale le nuove Cartoguide tematiche della Regione, disponibili in lingua tedesca e dedicate a ogni prodotto turistico: dalla Motor Valley alle Città d’Arte, dalla Riviera ai Borghi. Sul fronte digitale, campagne social e reel fotografici, sempre con la famiglia protagonista dello spot, hanno già totalizzato nel solo mese di novembre 940.365 impression e 338.800 interazioni, con attività che proseguiranno fino a giugno.

"I mercati di lingua tedesca rappresentano un asset strategico per la nostra Regione – commenta l’Assessora regionale a Turismo, Sport e Commercio Roberta Frisoni – con il 27% degli arrivi e il 32,6% delle presenze straniere, generando oltre un terzo della spesa internazionale. La promozione 2026 rafforza questo legame con un nuovo spot che unisce sole, mare, natura e cultura, e con la Riviera Romagnola protagonista nella campagna di Deutsche Bahn, valorizzando il collegamento ferroviario Monaco-Costa Adriatica".