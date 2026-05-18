La Riviera rinnova il patto con la MotoGP: Rimini investirà fino al 2031

Rinnovo della convenzione fino al 2028

Approvato in Commissione consiliare il rinnovo della convenzione che lega il Comune e la Provincia di Rimini all'organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, al Misano World Circuit Marco Simoncelli. L'accordo passa ora al Consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Nel dettaglio la convenzione coinvolge cinque Comuni della costa riminese - Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria Igea Marina - nel finanziamento della manifestazione per il biennio 2027-2028, con possibilità di estendere l'impegno al triennio 2029-2031. Per Rimini è previsto un contributo annuo crescente, indicizzato al 3,5%: da 195.050 euro nel 2027 a 223.825 nel 2031. Le parti potranno recedere senza penali a partire dall'edizione 2029, purché la comunicazione avvenga entro il 31 maggio di quell'anno.