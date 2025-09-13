La Romagna e il Fenerbahçe insieme per la Consolini Volley in Serie A1

Presentata al Teatro della Regina la squadra neopromossa, con la stella mondiale Alessia Orro e nuovi progetti di scambio tecnico e giovanile

Mentre l’Italia celebra il trionfo mondiale con la Nazionale femminile guidata da Julio Velasco, la Romagna ha presentato un progetto che guarda al futuro. Ieri sera, al teatro della Regina di Cattolica, la Consolini Volley San Giovanni in Marignano (Omag-MT), neopromossa in Serie A1, ha ufficializzato la sua squadra con la grande novità della partnership con il Fenerbahçe, club turco che ha appena accolto la nuova campionessa del mondo e MVP del torneo iridato, Alessia Orro.

Orro, volto della Nazionale e nuova stella del Fenerbahçe, rappresenta il ponte tra il sogno azzurro e l’ambizione romagnola, nel momento d’oro del volley femminile.

A rappresentare la Regione Emilia-Romagna è intervenuta la consigliera regionale Emma Petitti, delegata dal presidente Michele de Pascale. Petitti ha seguito da vicino la storia della Consolini Volley, sostenendola nel tempo sia in veste istituzionale che come tifosa appassionata. Presenti inoltre, tra gli altri amministratori, la sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, la sindaca di Cattolica, Franca Foronchi e il vice sindaco di Cervia, Giovanni Grandu.

“Valorizzare il territorio significa anche sostenere le sue espressioni più autentiche e identitarie, come il volley femminile. Questa è una storia che conosco bene e che ho accompagnato con convinzione nella sua crescita: nasce dalla tenacia delle atlete e dalla forza di una comunità che si riconosce nei valori dello sport. Oggi parla al mondo, e la Regione è orgogliosa di sostenerla.”

Fondamentale anche il ruolo della Regione nell’aver reso possibile la disputa delle gare casalinghe a Cervia, garantendo continuità sportiva e radicamento territoriale alla squadra romagnola . “Un segnale concreto – ha ricordato la Petitti - di attenzione istituzionale e di investimento nel futuro dello sport femminile”.

La sinergia con Fenerbahçe prevede scambi tecnici e giovanili, valorizzando il talento locale e creando un ponte culturale tra Italia e Turchia. Un modello innovativo che fa della Romagna un laboratorio di crescita e visione.

Gli altri progetti sostenuti dalla Regione

Parallelamente, la Regione rafforza il proprio impegno nel volley attraverso l’accordo triennale con FIPAV : eventi internazionali, progetti scolastici come Volley S3 e investimenti in iniziative giovanili. Nella provincia di Rimini, inoltre, la Regione ha finanziato quattro progetti specifici che promuovono inclusione, motricità e socializzazione , con un occhio di riguardo anche alla pallavolo come strumento educativo e aggregativo.

“Questi interventi – conclude Petitti -non sono solo numeri: sono semi piantati nel tessuto sociale. La Regione crede nello sport come linguaggio universale, capace di educare, unire e far crescere, a partire dalla nostra piccola - grande San Giovanni in Marignano. Forza ragazze!”