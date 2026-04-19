La Romagna non aspetta: bandi per le concessioni balneari entro l’estate

I Comuni costieri si stanno muovendo in autonomia, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e certezze agli operatori del settore

La Riviera romagnola accelera sul fronte delle concessioni balneari e si prepara a pubblicare i bandi già entro l’estate, senza attendere il bando-tipo nazionale ancora oggetto di confronto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli enti locali.

I Comuni costieri si stanno muovendo in autonomia, con l’obiettivo di garantire continuità operativa e certezze agli operatori del settore. In prima linea c’è Rimini, considerato il territorio più avanzato nel percorso: l’assessora al demanio Valentina Ridolfi ha confermato che le prime gare, relative a 27 tratti di arenile tra Viserba e Torre Pedrera, saranno pubblicate prima dell’avvio della stagione estiva.

La linea condivisa dai Comuni è chiara: il bando-tipo ministeriale non avrà valore normativo, ma costituirà un insieme di linee guida da adattare alla legislazione vigente. “Non potrà introdurre nuove forme di indennizzo incompatibili con il diritto comunitario”, ha spiegato l’assessore di Riccione Christian Andruccioli, sottolineando i limiti entro cui dovranno muoversi le amministrazioni locali.

Diverso l’approccio di Bellaria-Igea Marina, dove si punta sul partenariato pubblico-privato: circa settanta operatori hanno già presentato una proposta di project financing per la riqualificazione del lungomare, legata all’assegnazione delle concessioni.

Al centro del confronto resta il tema della continuità del servizio, ritenuto cruciale da Regioni e Comuni. L’assessora al turismo dell’Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni, ha più volte sollecitato un’accelerazione delle procedure, evidenziando la necessità di garantire la piena funzionalità delle spiagge anche nel passaggio tra un gestore e l’altro.