La Sagra del Tituccio 2025: identità, appartenenza e divertimento nel cuore di Corpolò
Dal 5 al 7 settembre musica, sport, gastronomia e cultura animeranno la 23esima edizione
Corpolò è pronta a fare festa.
Lunedì 25 agosto alla presenza dell’Assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni, si è tenuta la presentazione del programma della Sagra del Tituccio che si terrà il 5, 6 e 7 settembre 2025. La storica manifestazione giunta alla sua XXIII edizione, quest’anno si presenta in una veste completamente rinnovata, grazie all’energia e alla visione della neonata Associazione Officine Tituccio.
Fin dalla sua nascita, l’Associazione è affiancata con entusiasmo da Mirco Guidi e dall’Associazione GM Eventi, che con la loro consolidata esperienza nell’organizzazione di eventi e la grande energia messa in campo, rappresentano un partner fondamentale per la costruzione e il coordinamento di questa nuova edizione della sagra.
“Officine” come laboratorio di idee, “Tituccio” come simbolo delle radici profonde del paese: è questa la filosofia della nuova realtà che ha scelto di rilanciare la Sagra, trasformandola in un vero e proprio evento di comunità che mette insieme cultura, sport, musica, gastronomia e memoria storica.
«Vogliamo creare momenti di aggregazione, riscoprire il valore dello stare insieme, far emergere la creatività e il talento che abitano Corpolò», spiega Enrica Tosi, presidente dell’Associazione Officine Tituccio.
“Abbiamo costruito un programma ricchissimo per l’edizione 2025, pensato per coinvolgere tutte le età e raccontare l’identità profonda di Corpolò e della vallata-dice Mirco Guidi dell’Associazione GM Eventi- è un vero piacere organizzare un evento storico come la Sagra del Tituccio”.
Le tre giornate sono dense di appuntamenti, dallo spettacolo, allo sport, dal buon cibo alla cultura a partire da venerdì 5 settembre, con l’inaugurazione del nuovo centro sportivo da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha fortemente voluto questa infrastruttura come luogo di aggregazione giovanile e potenziale punto di riferimento per tutta la vallata. A seguire, il talk “A ruota libera con Davide Cassani”, ex CT della Nazionale di ciclismo, grande sportivo e commentatore televisivo. In serata, spazio alla musica con il revival Melodj Mecca.
Sabato 6 settembre sarà la giornata dedicata allo sport, al gusto e all’emozione: dalla podistica amatoriale in memoria del compaesano podista Rocco Crincoli, al conferimento del premio “Tituccio d’Oro”, fino allo spettacolo musicale delle Celebrity Stars e all’incantevole performance visiva “Sorgenti in danza” nei pressi della storica fonte del Tituccio prodotta da Solara Dance Collective, gruppo di danze orientali e tribal della scuola Spazio Libero – Sport e Benessere di Corpolò.
Domenica 7 settembre si parte presto con la “Titucciata”, una passeggiata storico-naturalistica alla scoperta delle torri e dei mulini perduti, guidata dalla storica dell’arte Michela Cesarini, per poi entrare nel cuore della giornata tra motori d’epoca, laboratori, giochi per bambini e un incontro culturale con Marco Leonetti, direttore del Fellini Museum, che racconterà il legame tra Corpolò e il cinema di Fellini attraverso la figura di Scureza ‘d Corpolò, illustrato dalla creatività dell’artista Gloria Pozzi.
Gran finale con la musica di Moreno il Biondo e l’attesissimo “Spettacolo wow” in piazza dei Bizzocchi.
Motori, memoria e sapori
Il filo conduttore dell’intera sagra sarà l’identità del borgo: dai motori storici — con l’arrivo della fedele replica della Harley Davidson del film Amarcord e la motoconcentrazione Moto Guzzi Galletto, organizzata dal Moto Club Il Velocifero di Rimini — ai sapori locali, con gli stand gastronomici della Trattoria del Sole, la pizzeria di Mastro Pizza e l'inconfondibile gusto della Piadina Romagnola IGP fornita dal Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola e servita dai volontari degli scout del gruppo Rimini 8, che delizieranno il pubblico con l’inconfondibile gusto della Piadina Romagnola IGP, accompagnata dai vini delle cantine di Corpolò Cà Perdicchi e Pian dei Venti.
Gli stand saranno aperti ogni sera dalle ore 18:30 e domenica anche a pranzo dalle ore 11.30.
Una rete di collaborazioni preziose
A rendere tutto questo possibile è una rete di collaborazioni locali che dà forza e anima alla manifestazione:
l’impegno dell’USD Corpolò Calcio, protagonista della serata di apertura e da sempre al fianco della comunità;
l’Associazione E Tittoc, attiva nella valorizzazione della memoria storica locale;
gli Scout dell’Agesci Rimini 8, che animeranno la festa con giochi, intrattenimento e spazi dedicati ai più piccoli;
tutti i volontari del paese che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata degli organizzatori;
Il Gruppo podistico Villa Verucchio con cui si è costruito il percorso della 10 km della Podistica amatoriale
Confartigianato Rimini, che curerà i laboratori di panificazione per bambini sabato e domenica pomeriggio.
Ad arricchire ulteriormente la festa, un mercato artigianale con creazioni originali: tele stampate, ceramiche, lampade in legno riciclato, candele artistiche, monili, ma anche miele, oli, lavanda, liquirizie e caramelle artigianali.
La Sagra del Tituccio non è solo festa: è il battito di un paese che crede in sé stesso
Corpolò si prepara a vivere un’esperienza autentica e partecipata, in cui il passato dialoga con il presente, sotto la guida appassionata di chi ha deciso di scommettere sulla propria comunità.
In primis Riviera Banca con il suo prezioso contributo e la sua partecipazione alle attività, il Comune di Rimini con il suo contributo e insieme alla Provincia di Rimini con il loro autorevole patrocinio ed i tanti sostenitori, gli artigiani e gli imprenditori amici della Sagra che non hanno fatto mancare la loro vicinanza.
Il futuro di Corpolò riparte da qui: dalla Sagra del Tituccio, edizione 2025.
Appuntamento in Piazza del Tituccio e Piazza dei Bizzocchi 5, 6, 7 settembre 2025
Info e aggiornamenti: @sagradeltituccio