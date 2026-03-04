La salute parte dalla bocca: perché il sorriso è una chiave della longevità

Nuovo podcast con il dr. Alessandro Rocco Chicone

Ogni giorno utilizziamo la bocca migliaia di volte: per mangiare, parlare, respirare, sorridere. Eppure spesso la consideriamo solo dal punto di vista estetico: denti bianchi, alito fresco, qualche controllo dal dentista quando compare un problema. La realtà scientifica è molto diversa. La bocca è uno degli ecosistemi biologici più complessi del nostro corpo ed è strettamente collegata a metabolismo, sistema immunitario, infiammazione cronica e persino alla nostra traiettoria di invecchiamento.

Per capire meglio questo legame abbiamo intervistato il Dottor Alessandro Rocco Chicone, fondatore e direttore scientifico delle cliniche Il Mondo del Sorriso, con sedi a San Marino, Senigallia, Riccione e Cesena, ideatore del concept The Longevity Smile, un approccio innovativo che collega salute orale e salute sistemica.

La bocca non è separata dal resto del corpo Per molti anni la medicina ha considerato la bocca come un distretto a sé. Oggi sappiamo che non è così. Il cavo orale è uno dei principali punti di accesso tra ambiente esterno e organismo. Qui vivono oltre 700 specie batteriche che costituiscono il microbiota orale, una comunità microbica che interagisce continuamente con il sistema immunitario. Quando questo equilibrio si altera – per esempio a causa di infiammazione gengivale, infezioni croniche o cattiva igiene orale – può svilupparsi una infiammazione cronica di basso grado, che non resta confinata alla bocca ma può avere effetti sistemici. Numerosi studi hanno collegato le malattie parodontali con patologie cardiovascolari, diabete, alterazioni metaboliche e altre condizioni legate all’invecchiamento biologico. Per questo oggi l’odontoiatria più evoluta non cura solo i denti: cura l’equilibrio biologico della bocca come parte integrante della salute generale.

Non conta solo quante volte ti lavi i denti, ma come lo fai

Molti pensano che lavarsi i denti due volte al giorno sia sufficiente. In realtà la differenza la fa la qualità del gesto.

Uno spazzolamento efficace deve: rimuovere la placca batterica, raggiungere il margine gengivale e rispettare lo smalto e i tessuti molli.

Movimenti troppo aggressivi o troppo veloci possono lasciare zone non pulite o addirittura danneggiare le gengive.

La durata ideale è di circa due minuti, con attenzione particolare alle aree posteriori e al bordo tra dente e gengiva, dove la placca tende ad accumularsi più facilmente.

Il punto più critico: tra un dente e l’altro

C’è però un’area che lo spazzolino da solo non riesce a pulire bene: lo spazio interdentale. Qui si accumula una grande quantità di placca batterica ed è proprio in queste zone che spesso iniziano gengiviti e parodontiti. Per questo l’utilizzo di filo interdentale o scovolino non è un optional, ma una parte fondamentale dell’igiene quotidiana. Trascurare questa zona significa lasciare attiva una fonte costante di infiammazione.

Esiste un microbiota orale

Così come l’intestino ospita il microbiota intestinale, anche la bocca possiede un proprio ecosistema microbico.

Quando è in equilibrio, questo sistema contribuisce a mantenere la salute dei tessuti.

Quando invece si altera, può favorire la proliferazione di batteri patogeni.

Tra le abitudini che possono alterarlo troviamo: eccesso di zuccheri, bevande acide e zuccherate, scarsa igiene orale, fumo, respirazione orale, uso eccessivo di collutori aggressivi. L’obiettivo non è eliminare i batteri, ma mantenere un equilibrio microbiologico sano.

Gli errori moderni che danneggiano la bocca

Lo stile di vita moderno ha introdotto abitudini che favoriscono problemi dentali e gengivali.

Tra le più comuni: snack continui durante la giornata, bevande zuccherate o acide, cibi troppo morbidi che non stimolano la masticazione, ridotta attenzione alla prevenzione. Mangiare frequentemente, per esempio, mantiene il pH della bocca più acido, favorendo carie e demineralizzazione dello smalto.

Stress, bruxismo e serramento

La vita frenetica influisce anche sulla salute orale. Molte persone serrano o digrignano i denti – spesso di notte – senza accorgersene. Questo fenomeno, chiamato bruxismo, può causare: usura dei denti, dolori muscolari, tensioni cervicali e problemi all’articolazione temporo-mandibolare. Segnali come denti consumati, mal di testa al risveglio o tensioni alla mandibola possono indicare la presenza di questo problema.

Respirare con la bocca cambia l’equilibrio orale

Un’altra abitudine spesso sottovalutata è la respirazione orale, soprattutto durante il sonno.

Respirare con la bocca tende a seccare i tessuti orali, riducendo l’azione protettiva della saliva. Questo può favorire: gengiviti, carie e alterazioni del microbiota orale. La respirazione nasale, invece, mantiene un ambiente più equilibrato e protettivo.

Cinque azioni concrete per proteggere il sorriso

Secondo il Dottor Chicone, esistono alcune semplici azioni quotidiane che possono fare una grande differenza nel lungo periodo: Lavare i denti correttamente almeno due volte al giorno. Utilizzare filo interdentale o scovolino ogni sera. Ridurre snack frequenti e bevande zuccherate o acide. Prestare attenzione allo stress e al serramento dei denti. Effettuare controlli periodici dal dentista per intercettare i problemi precocemente. La prevenzione è sempre la strategia più efficace.

Il concetto di Longevity Smile

Secondo il Dottor Alessandro Rocco Chicone, la salute orale deve essere considerata parte di un sistema più ampio. Il concetto di Longevity Smile nasce proprio da questa visione: proteggere il sorriso significa ridurre l’infiammazione cronica, migliorare la funzione masticatoria e contribuire al benessere generale. La bocca non è solo il punto di partenza del sistema digestivo. È uno degli snodi biologici più importanti per la salute dell’intero organismo.

Prendersi cura della bocca non significa soltanto avere denti belli. Significa investire nella propria salute a lungo termine. Un gesto quotidiano come lavarsi i denti, utilizzare il filo interdentale o fare controlli regolari può influenzare molto più di quanto immaginiamo. Il sorriso, in fondo, non è solo estetica: è energia, salute e longevità.

