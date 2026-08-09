La Sanges toglie i veli per il prossimo campionato: due ritorni e sei nuovi acquisti

Confermati l'allenatore Andrea Canarini e il ds Marco Deluigi: la rosa dei biancorossi

Lo scorso 6 agosto l'osteria pizzeria Da Mazza a Cerasolo ha ospitato la presentazione della Sanges, che parteciperà al prossimo campionato di terza categoria. Confermato in blocco lo staff tecnico, a partire dall'allenatore Andrea Canarini, il vice Fabio Puli, e il preparatore dei portieri Manuel Alfano. Tra tante conferme in rosa, il ds Marco Deluigi ha aggiunto altri tasselli, partendo da due ritorni: il centrocampista classe 2007 Nicholas Brighi e il difensore classe 2008 Luca Storoni, che nell'ultima stagione hanno militato nelle Juniores di Tropical Coriano e San Marino, squadra di serie D. I volti nuovi sono i centrocampisti Canini e Ahmed, il portiere Ciccioni, il difensore Floris e gli attaccanti Bovolenta e Di Lucia.

La rosa della Sanges

Portieri: Andrea Monticelli (2002) e Kevin Sesay (2008)

Difensori: Nicolò Cappelli (2003), Florian Kornmueller (2004), Matteo Deluigi (2002), Pietro Monaco (2006), Emanuele Brighi (2006), Alessandro Scipioni (2002), Matteo Belli (2007)

Centrocampisti: Samuele Chiari (2004), Samuele Bellavista (2003), Cristian Canarini (2003), Alessandro Mecca (2007), Diego Deluigi (2006)

Attaccanti: Endi Dyrmishi (2003), Filippo Tralli (2006), Francesco Giovagnoli (2004), Marco Benincasa (2006), Andrea Cevenini (1991)