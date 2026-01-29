La scomparsa di Daniela Ruggi, dissequestrate casa e auto dello 'sceriffo'

Lo ha disposto la procura nei confronti dell'indagato Domenico Lanza

La procura di Modena ha revocato il sequestro dell’abitazione, dell’automobile e del telefono cellulare di Domenico Lanza, 68 anni, residente a Polinago e indagato per sequestro di persona nell’inchiesta sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne di Montefiorino di cui non si hanno notizie dal settembre scorso.

Lanza, tra le ultime persone ad aver visto la giovane prima del misterioso allontanamento, è assistito dall’avvocato Fausto Gianelli e ha sempre dichiarato la propria totale estraneità ai fatti. Conosciuto in paese come “lo sceriffo” per il cappello che indossa abitualmente, l’uomo aveva trascorso tre mesi in carcere dopo il ritrovamento nella sua abitazione di armi detenute irregolarmente.

Le indagini sulla scomparsa di Ruggi proseguono.