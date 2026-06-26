La Scuderia San Marino pronta a tornare protagonista: sfida all’International Rally Cup

Tra gli equipaggi, quello formato da Simone Campedelli e Tania Canton su Toyota Yaris

Dopo le ottime prestazioni raggiunte nel 54° San Marino Rally i piloti della Scuderia San Marino sono pronti a tornare a gareggiare. L’International Rally Cup si prende la scena dell’ultimo weekend di giugno, al Rally del Casentino, in provincia di Arezzo, ci saranno Simone Campedelli navigato da Tania Canton con la Toyota Yaris per continuare a far bene nella classifica assoluta. Davide Simoncini sarà affiancato da Umberto Bollini con la Citroen C3 e Daiana Darderi sarà alle note per Leonardo Sanna Lorenzo. Presenza di altrettanti equipaggi a nome Scuderia San Marino anche nella parte storica del Casentino: Alessandro Fedolfi con Jessica Femia, Nicholas Ciacci con Veronica Orazi e Andrea Machetti con Fabio Agostini. Sempre sullo storico, partecipazione importante per il navigatore Mirco Gabrielli che sarà al fianco di Renato Travaglia nella tappa belga dell’European Historic Rally Championship dedicato alle vetture prima del 1992 all’Ardeca Ypres Rally. Il Belgio vivrà un grande fine settimana dedicato alle corse, sulla pista di Spa-Francorchamps si corrono due appuntamenti dedicati al calendario Gt e uno alle Lamborghini. Nel Gt World Challenge Europe ci sarà Mattia Drudi, mentre nell’European Series Gt4 spazio a Paolo e Davide Meloni. Per il Super Trofeo Lamborghini Europa al via Luciano e Donovan Privitelio. Giacomo Altoè è tornato negli Stati Uniti per proseguire il campionato Imsa, con la sei ore di Glen. Tra sabato e domenica spazio anche allo slalom con il Campionato Italiano Super Salita che vedrà impegnato Samuele Valentini nella Coppa Paolino Teodori e Bryan Toccaceli si cimenterà nella simulazione del San Marino Rally per gli eSports.

