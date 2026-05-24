La scuola “Io Ballo” di Viserba protagonista: successi al Tarkovskij

Le ballerine riminesi conquistano due primi posti nella categoria agonistica e ottimi piazzamenti tra i principianti.

La scuola di danza “Io Ballo”, con sede a Viserba di Rimini, ha ottenuto importanti risultati in una competizione internazionale svoltasi sabato 23 maggio al Teatro Tarkovskij di Rimini, nell’ambito di un evento organizzato da Fest Info Dance Ljubljana.

Le ballerine dei livelli principiante e agonistico hanno preso parte alla manifestazione confrontandosi con scuole provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Ucraina, Serbia e Polonia. La scuola riminese è stata l’unica rappresentante italiana in gara.

Ottimi i risultati ottenuti: nella categoria agonistica sono arrivati due primi posti, mentre tra le principianti le atlete hanno conquistato un primo e un secondo posto. Le coreografie presentate spaziavano tra generi differenti, dalla danza commerciale allo stile MTV fino ai balli latino-americani.

Grande la soddisfazione della direttrice e maestra coreografa Yudith Rodriguez, che ha sottolineato l’importanza del risultato ottenuto: “Siamo molto orgogliosi di queste premiazioni, soprattutto perché eravamo l’unica scuola di danza italiana presente alla competizione”.

Tra le ballerine premiate figurano Francesca Aiello, Anastasia Kondratiuk, Viola Sancisi e Sveva Lunedei.

La scuola “Io Ballo” ha inoltre annunciato che da settembre 2026 riaprirà con una nuova sede a San Vito, sempre nel territorio riminese.