La sesta edizione del Summer Camp arriva a Riccione con i talenti del volley

Una settimana di allenamenti, incontri e divertimento per i giovani pallavolisti insieme a stelle come Valentina Diouf, Serena Ortolani e Totò Rossini.

È partita domenica 15 giugno la rassegna di eventi legati alla settimana di pallavolo e mare più attesa dai giovani pallavolisti: la sesta edizione del Summer Camp 2025 di New Volley Academy Forlì. L’inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio di domenica 15 giugno presso la palestra della Scuola elementare Annika Brandi: all’evento hanno preso parte l’assessore allo Sport Simone Imola, insieme a Matteo Mazzariello, volto noto del mondo social del volley italiano e membro della celebre pagina “Pallavolisti Brutti”, Dmitrii Panchenko, allenatore campione in carica del campionato rumeno under 19 femminile e riconfermato anche quest’anno come direttore tecnico della settimana di volley a Riccione, oltre agli organizzatori di New Volley Academy Forlì, insieme ai rappresentanti dell’agenzia Costa Hotels, co-organizzatrice dell’evento.

Fino al 21 giugno, ragazze e ragazzi avranno l’opportunità di allenarsi con alcune stelle del volley. Già da ieri, lunedì 16 giugno, al Summer Camp di Riccione è arrivata l’ex giocatrice della nazionale Valentina Diouf, appena rientrata da una stagione vincente a Jakarta e già confermata nella rosa di Uyba Volley Busto Arsizio per il prossimo campionato di serie A1. Valentina guiderà alcuni allenamenti di specializzazione dedicati all’attacco e, nelle serate, incontrerà i giovani partecipanti. Ieri sera ha anche preso parte anche a un incontro aperto al pubblico presso il teatro della Scuola elementare Annika Brandi, durante il quale sono state premiate le atlete di New Volley Academy per i successi ottenuti nei campionati territoriali Csi nella stagione 2024/2025.

Immancabile al Summer Camp la presenza di Serena Ortolani, ex azzurra e protagonista indiscussa della stagione, reduce dalla vittoria della Coppa Italia Frecciarossa di Serie A2 e del Campionato con la Consolini Volley San Giovanni in Marignano. Un successo che ha portato la squadra alla meritata promozione nella massima serie del volley italiano. Serena, nominata Mvp (Most valuable player) del campionato, sarà al Camp mercoledì 18 giugno per inaugurare una nuova attività formativa: si occuperà infatti di lezioni di tattica e analisi delle partite. Non mancherà, inoltre, un incontro con il pubblico, previsto per la tarda mattinata.

Ospite speciale anche un argento olimpico di Rio 2016: giovedì 19 giugno sarà presente Totò Rossini, ex libero della Nazionale italiana. Parteciperà ad alcune sedute di allenamento dedicate alla ricezione e incontrerà il pubblico alle 21 presso il teatro della Scuola elementare Annika Brandi.

I ragazzi partecipanti al Summer Camp saranno quotidianamente impegnati in allenamenti suddivisi per età e livello guidati dal direttore tecnico Dmitrii Panchenko, affiancato da diversi allenatori tra cui Gabriel Kunda,Fabrizio Lini,Roberta Montereali,Nicolas SalvatorieMassimo Spanò. Per intrattenere gli atleti sono state organizzate attività ricreative tra cui escursioni e tornei a Riccione.

Il Summer Camp 2025 è patrocinato da Fipav Crer, Comitato Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana di Pallavolo, da Csi Comitato di Forlì, e dal Comune di Riccione.