La sezione di Novafeltria degli scout festeggia 80 anni: grande festa in Parrocchia

Domenica 28 settembre si festeggiano 80 anni di cuore scout

di Riccardo Valentini

Era il 1945, l’Italia stava lentamente risorgendo dalle macerie della guerra, un gruppo di giovani coraggiosi e intraprendenti decise di dare vita a qualcosa di nuovo. Animati dal desiderio di credere nei grandi valori del progetto educativo di Baden-Powell, piantarono anche a Novafeltria il seme dello scoutismo. Quel seme, coltivato con dedizione e passione, è diventato una realtà che oggi compie 80 anni. Un traguardo straordinario, che non rappresenta soltanto la storia di un gruppo, ma il cammino di intere generazioni. In questi otto decenni, lo scoutismo a Novafeltria è cambiato, si è evoluto, ha saputo rinnovarsi, senza perdere i suoi capisaldi: educazione, pace e servizio, mettersi in gioco con responsabilità, vivere la fraternità, custodire e amare la natura. Valori che, oggi più che mai, restano attuali e necessari. Viviamo un’epoca di grandi fragilità e rapidi mutamenti, in cui la vita online sembra dominare le relazioni e i sogni dei ragazzi.

È proprio per questo che lo scoutismo si conferma una scommessa vincente: un invito concreto a sporcarsi le mani, a tornare a radicarsi nella propria terra, a costruire legami autentici che non si consumano con un click. Per celebrare questo importante anniversario, il gruppo scout ha organizzato una serie di eventi aperti a tutta la comunità. Il momento culminante sarà domenica 28 settembre, dove ci si ritroverà per festeggiare questo grande viaggio che, dal 1945 a oggi, non ha mai smesso di crescere. Ottant’anni di cuore scout non sono solo un traguardo: sono una promessa rinnovata per il futuro.

L'appuntamento è dunque fissato per domenica 28 settembre ore 15 in parrocchia a Novafeltria, seguirà alle ore 18 santa messa con rinnovo della promessa e alla sera verrà organizzata un cena per autofinanziamento.