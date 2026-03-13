La sopravvissuta ad Auschwitz Tatiana Bucci al Teatro Galli: incontro con 400 studenti

Appuntamento sabato 21 marzo

Un appuntamento straordinario, uno di quelli destinati a lasciare il segno. Sabato 21 marzo alle ore 10, il Teatro Galli accoglierà Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute all'orrore di Auschwitz: una testimone vivente della Shoah, portatrice di una memoria che appartiene all'intera umanità.

Sul palcoscenico del teatro più importante della città, di fronte a centinaia di studenti e cittadini, risuonerà una voce preziosa e sempre più rara — quella di chi ha vissuto sulla propria pelle la deportazione, la separazione, l'annientamento e il miracolo del ritorno alla vita. Un’occasione unica, irripetibile, che Rimini ha il privilegio di ospitare.

L'incontro con Tatiana Bucci rappresenta uno fra gli appuntamenti di maggiore rilievo dell'intero calendario di Educazione alla Memoria che il Comune di Rimini propone ogni anno con continuità e impegno civile, rinnovando la propria responsabilità istituzionale di custodire e trasmettere la memoria storica alle nuove generazioni. Un programma che anno dopo anno si arricchisce di iniziative — mostre, proiezioni, conferenze, laboratori didattici — ma che trova nel dialogo diretto con i testimoni la sua forma più alta e insostituibile.

La testimonianza di Tatiana Bucci attraverserà i momenti cruciali di una storia che è anche storia del Novecento: la deportazione dal campo di Fossoli, l'arrivo nel lager di Auschwitz-Birkenau, la separazione dai familiari, l'infanzia violata dalla brutalità del regime nazista, e infine la liberazione e il difficile ritorno alla vita. Un racconto che non è solo memoria personale, ma consegna collettiva — il filo diretto tra passato e presente che la testimonianza diretta riesce a tessere come nessun libro di storia potrebbe fare.

All'incontro prenderanno parte 10 istituti scolastici con quasi 400 studenti provenienti da scuole superiori, insieme a numerosi cittadini che da anni seguono con attenzione e partecipazione le iniziative proposte dall'Amministrazione comunale nell’ambito dell'Educazione alla Memoria.