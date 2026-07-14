La spiaggia di Rimini sostiene "Ricostruire Domani" contro la violenza sulle donne

Consorzi balneari e ristobar lanciano una raccolta fondi con QR code su torrette di salvataggio e tovagliette per sostenere i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza promossi da Rimini Rete Donna

La spiaggia di Rimini è anche luogo di solidarietà e di impegno sociale. Il Consorzio Marina Riminese e il Consorzio Ristobar di spiaggia di Confesercenti Rimini sostengono "Ricostruire Domani", il progetto promosso dall'associazione Rimini Rete Donna per accompagnare le donne vittime di violenza in un percorso di autonomia personale e lavorativa.

L'iniziativa solidale è stata lanciata ieri pomeriggio dai due Consorzi alla presenza del vescovo di Rimini, Niccolò Anselmi, del senatore Marco Croatti e dell'assessora del Comune di Rimini, Francesca Mattei. Attraverso il coinvolgimento degli operatori balneari e dei pubblici esercizi aderenti, il messaggio di "Ricostruire Domani" raggiungerà ogni giorno residenti e turisti per coinvolgerli nella campagna di raccolta fondi a sostegno del progetto. Sono state installate a questo scopo plance informative con QR code sulle torrette di salvataggio dei bagni 19, 42, 44, 68, 74, 116, 27 di Viserba, 59 di Torre Pedrera. Lo stesso QR code sarà riportato anche sulle tovagliette utilizzate nei ristobar del Consorzio, permettendo a migliaia di persone di conoscere "Ricostruire Domani" e donare tramite la piattaforma GoFundMe.

L'iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione tra imprese, associazionismo e territorio, con l'obiettivo di costruire una rete capace di generare valore sociale oltre che economico. "La spiaggia – sottolineano i due Consorzi – è da sempre un luogo di incontro e di comunità. Metterla al servizio di questo progetto significa utilizzare la grande visibilità del nostro litorale per sensibilizzare migliaia di persone su un tema che riguarda tutti. Abbiamo scelto di dare un contributo sia direttamente con una donazione, sia diffondendo la campagna per trasformare un gesto semplice, come inquadrare un QR code, in un'opportunità concreta per aiutare le donne vittime di violenza nei loro percorsi di rinascita e autonomia".

"Ricostruire Domani" nasce per offrire un sostegno concreto alle donne che hanno subito violenza, affiancando all'ascolto e all'accompagnamento psicologico e professionale percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. L'obiettivo è costruire opportunità reali di indipendenza economica e di reinserimento sociale, nella convinzione che il lavoro rappresenti uno degli strumenti più efficaci per restituire dignità, libertà e prospettive di futuro.