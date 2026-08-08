La spiaggia scende in campo e tifa Rimini: acquistati 50 abbonamenti

Consorzio Marina Riminese e Consorzio Ristobar sostengono la rinascita biancorossa con 50 tessere e 1500 cappellini celebrativi.

La spiaggia scende in campo per sostenere la rinascita del Rimini Calcio. Il mondo degli operatori balneari e della ristorazione di spiaggia ha scelto di accompagnare fin dai primi passi il nuovo corso della società biancorossa, con un'iniziativa che mette insieme sostegno concreto e senso di appartenenza.

Il Consorzio Marina Riminese e il Consorzio Ristobar di Spiaggia di Confesercenti hanno deciso di acquistare 50 abbonamenti per la prossima stagione della squadra, lanciando allo stesso tempo un messaggio di fiducia verso la nuova società e verso il futuro del calcio cittadino. L'iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio alla presenza del presidente della Rimini Calcio, Marco Lombardi, e di Cristian Serioli di Adriagelo. Un appuntamento pensato per ribadire il legame tra la squadra, la città e il suo tessuto economico e turistico.

Oltre agli abbonamenti, il progetto prevede anche la realizzazione e la distribuzione di 1.500 cappellini celebrativi, realizzati con la collaborazione di Maxibon Motta. I gadget saranno consegnati insieme ai gelati negli stabilimenti balneari e nei ristobar che aderiscono ai due Consorzi. "Vogliamo dare un segnale concreto di fiducia nella ripartenza", spiega Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar di Spiaggia. "Il calcio rappresenta un patrimonio della città, della sua storia e della sua identità. Dopo i tempi difficili che hanno portato alla scomparsa della precedente società, crediamo sia importante che il territorio faccia sentire la propria vicinanza a chi ha deciso di impegnarsi per far rinascere il Rimini".

Da qui la scelta di acquistare immediatamente le 50 tessere. "Un gesto simbolico ma anche concreto", sottolinea Mauri, per ribadire il sostegno alla società e alla squadra in vista della nuova stagione. Non si tratta, peraltro, della prima iniziativa che unisce il mondo della spiaggia al calcio riminese. La collaborazione era già stata avviata negli anni scorsi e nel 2022 il Consorzio Ristobar di Spiaggia di Confesercenti aveva sostenuto il Rimini attraverso il progetto "Tutti al Neri", con l'obiettivo di rafforzare il rapporto tra gli operatori balneari e la società sportiva. Ora, con la rinascita del Rimini, quel rapporto torna a essere attuale. E il sostegno non si fermerà agli abbonamenti. È infatti prevista anche una campagna social che coinvolgerà alcuni giocatori simbolo della storia della Rimini Calcio e rappresentanti delle istituzioni. L'obiettivo è invitare tifosi, cittadini e imprese a fare la propria parte e accompagnare la squadra nel nuovo percorso.