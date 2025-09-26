La statua di Pantani scompare da Rimini: il giallo di un'opera finita in magazzino

A oltre un anno di distanza, l’opera è ancora ferma

Inaugurata a Rimini il 28 giugno 2024 per celebrare il passaggio del Tour de France, la statua di Marco Pantani – opera di cinque metri firmata da Aldo Drudi – era stata collocata temporaneamente sotto il ponte di Tiberio. Dopo un mese, però, fu rimossa e trasferita in un magazzino comunale, tra le proteste dei tifosi.

A oltre un anno di distanza, l’opera è ancora ferma: l’Anas ha vietato il posizionamento sulle rotatorie della Statale 16 per motivi di sicurezza. L’assessore Mattia Morolli annuncia ora che la statua sarà sistemata entro il 2026 in una rotonda cittadina, probabilmente al quartiere Celle, dopo un percorso di confronto con i residenti.

Il Comune ha già reperito i fondi per il basamento marmoreo grazie ai ribassi d’asta delle gare pubbliche.