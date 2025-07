La storia di Antonella: dalla Sla all’abbraccio con Vasco Rossi

Immobilizzata dalla SLA, ha trovato nella scrittura il modo per parlare al cuore degli altri. Domenica la presentazione del suo libro

"Un racconto lungo uno sguardo" è il titolo del libro che Antonella Orrù, affetta da SLA, ha scritto lettera per lettera con gli occhi. Antonella, originaria di Coriano, ha voluto che le sue parole diventassero un ponte verso gli altri.

La malattia le era stata diagnosticata nel 2019, quando aveva 49 anni. Nonostante la progressiva perdita di autonomia, non ha mai smesso di lottare. Con il sostegno dei suoi cari, ha continuato a occuparsi dell’agriturismo di famiglia “La Pecora Nera” e a vivere appieno ogni giorno.



Determinata a far sentire la propria voce anche senza poter parlare, ha lavorato al suo libro per oltre due anni, aiutata da Nunzia e dal coautore Gabriele Cicconetti.

Nel 2021 ha realizzato uno dei suoi sogni: incontrare Vasco Rossi. Il cantautore l’ha accolta a Rimini. Un momento intenso, che ha segnato profondamente Antonella e chi le era vicino.



Antonella è venuta a mancare nel 2023, a 54 anni. A Coriano le è stata dedicata una panchina arancione, simbolo di speranza, e un’installazione floreale chiamata “Il Grande Fiore”.



Domenica 6 luglio alle 18.30 all'Agriturismo "La Pecora nera" a Mulazzano di Coriano si terrà la presentazione del libro "Un racconto lungo uno sguardo". I familiari invitano tutti a partecipare al "ricordo gioioso" di Antonella.