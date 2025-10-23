La sua famiglia legata al mare e a Cattolica: compie 100 anni la super bisnonna Silvana Ercoles

Cattolichina doc, ha festeggiato con i tre figli, la nuora, tre nipoti e una pronipote

Ha spento 100 candeline lo scorso 16 ottobre. A tagliare il traguardo del secolo è stata Silvana Ercoles, cattolichina doc da generazioni, che ha festeggiato i cento anni circondata dall’affetto della famiglia, tra i tre figli, la nuora, tre nipoti e una pronipote. A portare l’abbraccio e gli auguri dell’Amministrazione e della città alla super bisnonna è stato l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo che ha fatto dono a Silvana di un colorato mazzo di fiori.

La famiglia Ercoles è presente da secolo negli annali della città e ha sempre legato il suo nome e la sua storia al mare, l’elemento naturale per eccellenza di Cattolica. Il babbo di Silvana era il pescatore Angelo Ercoles detto “Macaron” ed era proprietario di un’imbarcazione storica della flotta cattolichina del tempo che aveva ribattezzato col suo nome. La figlia ha lavorato nel settore ittico come dipendente di Ampelea, una fabbrica di inscatolamento del tonno. L’elisir di lunga vita di Silvana? “Tanta fede e una tenacia di ferro” ha rivelato.

“È sempre un piacere festeggiare i nostri centenari – commenta l’assessore Romeo -. Loro sono i custodi viventi della nostra storia, un ponte tra il passato e il presente che ci racconta quello che siamo, aiutandoci a guardare il futuro con la consapevolezza della nostra identità. Ancora auguri di cuore a Silvana”.