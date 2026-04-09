"La sua posizione Tari è irregolare": Comune di Rimini lancia l'allerta sulla truffa
L'ufficio Tari del Comune di Rimini non invia mai comunicazioni tramite sms contenenti richieste di contatto
Nelle ultime settimane sono pervenute all'amministrazione comunale di Rimini numerose segnalazioni da parte di cittadini che riferiscono di aver ricevuto sms in cui vengono comunicate presunte anomalie sulla propria posizione Tari, con l'invito a contattare numeri di cellulare per risolvere il problema. I numeri mittenti non risultano in alcun modo collegati agli uffici comunali.
"Si tratta con ogni probabilità di tentativi di truffa - spiega l'amministrazione comunale - una pratica purtroppo sempre più diffusa che sfrutta il nome di enti pubblici per indurre i cittadini a fornire dati personali o effettuare pagamenti in modo del tutto illecito. Chi contatta questi numeri rischia di cadere in una trappola studiata per estorcere informazioni sensibili o denaro. È fondamentale trattare con la massima diffidenza qualsiasi messaggio non proveniente da canali ufficiali verificabili".
L'ufficio Tari del Comune di Rimini non invia mai comunicazioni tramite sms contenenti richieste di contatto. "Si invitano i cittadini - spiegano da palazzo Garampi - a non rispondere a tali messaggi, a non contattare i numeri indicati e a non fornire in nessun caso dati personali né effettuare pagamenti in maniera differente dalla procedure ufficiali".