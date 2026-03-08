La tragedia di Covignano: morto 43enne di origine rumena, fatale trauma cranico

L'incidente è avvenuto in un tratto molto frequentato dagli sportivi

Si chiamava Alin Ionut Pascondea l'uomo classe 1982, di origine rumena, che è deceduto ieri (sabato 8 marzo) in via Covignano a Rimini, in un incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Il 43enne stava scendendo in bicicletta in discesa dalla zona del Santuario delle Grazie, sul colle di Covignano, quando ha perso il controllo della due ruote, non riuscendo a fare la curva, e sbattendo violentemente il capo contro il muretto a bordo strada. Si tratta di una zona molto frequentata dai cicloamatori di Rimini e della Provincia e in quel punto la curva presenta una certa difficoltà. Nello sbattere contro il muro, il 43enne ha riportato un grave trauma cranico che ha reso vani i tentativi di soccorso del personale del 118. Il magistrato di turno, intervenuto sul luogo del sinistro, dovrà decidere se disporre l'autopsia.