La Transitalia Marathon arriva a Coriano: un weekend all’insegna della passione e del territorio

Un nuovo percorso comune per promuovere le eccellenze locali e far vivere la Romagna in modo autentico

Venerdì 3 ottobre 2025 il Transitalia Marathon arriverà a Coriano e sarà l’occasione per dare ufficialmente il via a una nuova collaborazione tra due realtà unite dalla stessa passione: far vivere il territorio in modo autentico.

La ProLoco di Coriano accoglierà in Piazza Don Minzoni i partecipanti del Transitalia Marathon con ciò che sa fare meglio: intrattenere, raccontare e valorizzare. Cultura, cibo e calore romagnolo saranno gli ingredienti principali di una giornata speciale, che segna l’inizio di un percorso comune per promuovere il territorio e le sue eccellenze.

Il giorno successivo, sabato 4 ottobre, sarà tempo di "InFesta Coriano", evento aperto ai partecipanti del Transitalia Marathon e a tutti gli appassionati delle due ruote.

La mattina, Mirco Urbinati guiderà un'escursione gratuita in moto tra le Terre di Coriano e la Valconca, nei luoghi che hanno acceso e nutrito la sua passione per l’avventura su due ruote.

Il pomeriggio, dalle ore 17 in piazza Don Minzoni, la Pro Loco sarà presente con prodotti tipici, piadina calda, birra artigianale e la musica travolgente di Enrico Il Pazzo di Radio Sabbia.

“Il brand “ terre di Coriano” abbraccia e valorizza eventi come il “Transitalia Marathon” che parlano di passioni, di territorio, di turismo e tanto altro. Il connubio con Proloco Coriano è la dimostrazione tangibile che c’è una grande volontà di lavorare insieme per il nostro paese”. – Gianluca Ugolini, Sindaco di Coriano (RN).

“Tornare con il Transitalia proprio a Coriano è qualcosa che mi emoziona. È da queste strade che è partito tutto. Condividerle con altri motociclisti è il modo più bello per raccontare chi siamo.”

— Mirco Urbinati, fondatore del Transitalia Marathon.

“Accogliere il Transitalia Marathon per noi è un onore, ma soprattutto un'opportunità. È il momento giusto per iniziare una collaborazione che metta al centro il territorio e le persone che lo vivono.”

— Daniela Magnani, Presidente ProLoco Coriano.