La Valconca medievale al centro di una conferenza a Morciano di Romagna

Giovedì 22 gennaio 2026, alle ore 21, la Sala Lavatoio di Morciano di Romagna ospiterà una conferenza pubblica di grande interesse storico e culturale dedicata alla Valconca medievale. Il professor Enrico Cirelli dell’Università di Bologna guiderà il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta degli insediamenti e della viabilità nel Medioevo, ricostruendo il modo in cui il territorio si è formato e trasformato nel corso dei secoli. Un’occasione preziosa per comprendere meglio le radici storiche della nostra vallata e il ruolo strategico che ha avuto nel passato. L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.