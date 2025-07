La Valconca si prepara per una settimana ricca di eventi

La Valconca si prepara ad accogliere residenti e turisti con un ricco programma di appuntamenti

Anche questa settimana la Valconca si prepara ad accogliere residenti e turisti con un ricco programma di appuntamenti che abbracciano musica, cinema, arte, cultura, astronomia, magia e tradizione popolare. Comune per Comune, il territorio si anima e racconta la propria identità attraverso eventi pensati per tutte le età.

A Montefiore Conca, torna l’attesa rassegna “Marte-di Jazz a Montefiore”, che trasformerà ancora una volta Piazza Libertà in un convivio di musica e atmosfera. Martedì 29 luglio si comincia alle 19:30 con una passeggiata pano-culturale in compagnia dei volontari CAI, per poi immergersi, dalle 20:30, nelle sonorità raffinate del Bossajazz Journey con Torri, Tabone e Cambrini. Venerdì 1° agosto, la rassegna culturale “Sotto la Rocca Malatestiana” propone invece “La Promessa e altre storie”, un reading di Daniele Bacchi in Piazzetta Palmerini, alle 21:15.

Ad Albereto, frazione di Montescudo-Monte Colombo, martedì 29 luglio si accendono le emozioni con “Something”, concerto dedicato ai Beatles nel suggestivo contesto del castello, all’ora del tramonto. Sul palco, la voce di Clarissa Vichi e la sua band. Un appuntamento intimo e coinvolgente, organizzato da Rimini Classica, con inizio alle ore 20:15, su prenotazione.

San Giovanni in Marignano si conferma un Comune a misura di famiglia. Mercoledì 30 luglio il centro storico si animerà con “Il Borgo dei Bimbi”: uno spettacolo di giocoleria e acrobazie e il consueto mercatino dei piccoli. Sabato 2 agosto, spazio invece alla creatività e all’energia con “La Notte dei Talenti”, una serata che trasformerà la piazza in un vero e proprio palcoscenico all’aperto.

A Morciano di Romagna, giovedì 31 luglio prosegue la rassegna “Cinema in Cortile” con la proiezione del film d’animazione “Pride”, alle ore 21:00 nel cortile della Biblioteca Comunale G. Mariotti. Un’occasione per vivere il cinema sotto le stelle, nel cuore del paese.

Nel borgo di Valle Sant’Anastasio, nel Comune di Sassofeltrio, da venerdì 1° a domenica 3 agosto torna la tradizionale festa popolare che intreccia fede, allegria e buon cibo. Tre giorni di eventi, tra fiaccolate, concerti, spettacoli comici e serate revival anni ’90, culminando con l’energia dei Cugini di Romagna. Una festa autentica, nel segno della convivialità.

Montegridolfo offre una serata tra scienza e memoria. Venerdì 1° agosto il Museo della Linea dei Goti apre le porte per una visita guidata serale, arricchita da osservazioni astronomiche al telescopio. Un’occasione per scoprire la storia del territorio con lo sguardo rivolto alle stelle.

A San Clemente, sabato 2 e domenica 3 agosto, il Parco Comunale di via Fornace si trasformerà nel mondo incantato di Hogwarts con il “Magic Summer Camp”. Laboratori, allestimenti e giochi tematici porteranno bambini e famiglie nell’universo magico di Harry Potter, in un evento curato da Alessandro Ahrens.

A Saludecio, sabato 2 agosto si terrà la ventesima edizione di “800 NNT – Nero Notte Teatro”, evento dedicato al genere noir in tutte le sue forme. Il Castello di Meleto farà da scenografia a spettacoli e performance dal gusto vittoriano. Nella stessa serata, l’Osservatorio Copernico ospiterà una conferenza del fisico Massimo Teodorani, per un’esperienza all’insegna della divulgazione scientifica. Domenica 3 agosto, nel centro storico, ritorna “La Domenica del Riuso”, il mercatino dedicato a oggetti vintage, collezionismo e hobbistica.

Mondaino propone sabato 2 agosto una serata di cinema in piazza con la proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Un momento di cultura e riflessione all’aperto, nella suggestiva cornice di Piazza Maggiore.

Infine, a Monte Colombo, domenica 3 agosto è in programma un concerto della rassegna “Concerti d’Estate” con i Riviera Boulevard. La band proporrà una selezione di brani tra swing e rock’n’roll nella splendida cornice di Piazza San Martino, a partire dalle ore 21:00.