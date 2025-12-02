La Vecchia Pescheria torna a vivere: un viaggio nei sapori autentici di Rimini

Dal 6 all'8 dicembre un viaggio tra sapori autentici, artigianato del gusto e cultura enogastronomica, promosso e coordinato da Cna Rimini

Un viaggio tra sapori autentici e conoscenze antiche, pensato per valorizzare il lavoro dei produttori romagnoli e celebrare la tradizione riminese in uno dei luoghi più iconici della città. La Vecchia Pescheria di Rimini torna a vivere di profumi, storie e tradizioni con “Nella Vecchia Pescheria”, un evento realizzato con la regia e il sostegno di Cna Rimini, da sempre impegnata nella valorizzazione delle imprese artigiane, delle attività produttive locali e dei pubblici esercizi del centro storico.

Un appuntamento, dal 6 all'8 dicembre, che unisce cultura, enogastronomia e comunità nella cornice più suggestiva del cuore cittadino.

Con questa iniziativa, Cna Rimini conferma la propria missione: "sostenere la filiera enogastronomica del territorio, dare visibilità ai produttori, valorizzare il lavoro degli artigiani del gusto e rafforzare la rete dei pubblici esercizi, dei ristoranti e dei locali del centro storico".

L’associazione contribuisce a creare un ponte virtuoso tra chi produce qualità e chi la presenta ogni giorno ai cittadini e ai visitatori, trasformando il centro di Rimini in un laboratorio di eccellenza e ospitalità. Grazie a Cna Rimini, la manifestazione diventa anche un’occasione per promuovere un Natale sostenibile, fondato sul valore del territorio, sulla qualità dei prodotti e sul sostegno concreto alle piccole imprese locali.

Un percorso sensoriale nella Rimini del gusto - Sotto la Vecchia Pescheria prenderà vita una mostra-mercato curata e selezionata, in cui famiglie, turisti e appassionati potranno scoprire, degustare e acquistare i prodotti dei migliori produttori locali: olio extravergine d’oliva, vini e birre artigianali, spiriti, miele e prodotti dell’alveare, pane, farine e prodotti da forno, confetture, conserve, liquori e specialità del territorio, salumi e formaggi, spezie ed erbe aromatiche.

Sotto la Vecchia pescheria sarà possibile trovare l’olio del territorio con la presenza dei frantoiani oleari Corazza, Pecci, Lo Conte, Bigucci, Sadafè. I salumi esclusivi del Grigione del Montefeltro. Le Grappe de Il Cerro, i formaggi del Buon Pastore, il formaggio di Fossa di Talamello. Il Miele Ronzio, il vino della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini, la birra artigianale: Noiz. I prodotti gourmet della cooperativa Casa dei Pescatori di Cattolica. Le spezie del Vivaio Venturi e Berardi Erbe. I prodotti da forno e le farine del Mulino Rossetti. Ci saranno anche i volontari di Cuore 21 che realizzeranno meravigliose confezioni regalo il cui ricavato andrà per i progetti dell’Associazione.

Il coinvolgimento dei locali del centro storico di Rimini. L’iniziativa si estende anche agli esercizi commerciali che affacciano sulla Vecchia Pescheria e sulla piazzetta detta delle “poveracce. Ogni locale proporrà un menù aperitivo realizzato per l’occasione in collaborazione con i produttori del mercatino o un cocktail creativo abbinato ai prodotti tipici del territorio. Un modo per creare un dialogo virtuoso tra chi produce qualità e chi ogni giorno la racconta e la trasforma, animando il centro storico con un programma diffuso e coinvolgente.

Accanto alla mostra-mercato, nei locali dell’area circostante verrà proposto un programma di incontri e degustazioni gratuite (prenotazione obbligatoria).

Fiore all’occhiello del calendario saranno i Seminari del Gusto firmati da Maurizio Saggion, anima di Produciamo Romagna e della Scuola del Gusto di Cna Rimini. Un percorso sensoriale raffinato, fatto di emozioni, profumi e sapere.

DUE GOCCE D’OLIO Un viaggio intenso ed emozionale dentro la storia, la cultura e le logiche produttive dell’olio Evo, un prodotto dalle mille virtù che accompagna da migliaia di anni l’evoluzione dell’umanità. Al termine, degustazione di tre oli Evo. Si analizzeranno le differenti caratteristiche così da comprendere il valore di questo ora giallo-verde, apprendendo le corrette tecniche di degustazione.

UN MONDO A FETTE Una visione nuova del mondo dei salumi. C’è una modernità produttiva sorprendente che eredita conoscenze antiche e saggezze mai dimenticate. La storia dei salumi è antica quanto l’umanità: si percorreranno alcuni tratti salienti di questa storia per conoscere la grande diversità dei sapori dell’oggi. Degustazione di due tipologie di salume del territorio romagnolo per approfondire le caratteristiche apprendendo le tecniche di degustazione.

FORMAGGI IN CERCA D’AUTORE La Masterclass con il formaggio all’interno di una storia antichissima dove miti, eventi casuali e scoperte innovative, hanno assegnato a questo prodotto un ruolo di primo piano nell’alimentazione, e, fatto della produzione italiana, un icona mondiale. Questo incontro sarà l’occasione per cogliere alcuni aspetti sulla produzione, sulle caratteristiche organolettiche e salutistiche. Degustazione di due formaggi del territorio, apprendendo le tecniche per degustare al meglio i formaggi.