caso falchi La vicenda degli otto agenti sospesi approda in Consiglio comunale: Magrini: 'La Giunta non sapeva'

L’assessore risponde all’interrogazione di Rufo Spina. Sulla costituzione di parte civile il Comune deciderà al termine delle indagini

Il caso Falchi arriva in Consiglio comunale a Rimini. Rispondendo all’interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia Carlo Rufo Spina, l’assessore Juri Magrini ha dichiarato che l’amministrazione non era a conoscenza delle condotte contestate agli otto agenti della Polizia locale, sospesi cautelarmente e indagati per falso in atto pubblico, calunnia, violenza privata e lesioni.

Sull’eventuale costituzione del Comune come parte civile, Magrini ha spiegato che la decisione sarà valutata al termine delle indagini. L’assessore ha inoltre invitato alla prudenza, ricordando che il procedimento penale è ancora agli inizi e richiamando il principio di garantismo.

Spina aveva chiesto chiarimenti sul livello di conoscenza dei fatti da parte dell’amministrazione e sulle iniziative che il Comune intende assumere. Nei giorni scorsi Fratelli d’Italia aveva chiesto le dimissioni di Magrini e del comandante della Polizia locale Andrea Rossi.