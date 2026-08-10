L'acquario di Cattolica raddoppia le aperture serali

Si aggiunge un biglietto speciale, in vendita online e alle casse dalle 20 alle 21:30

Da questa settimana l’Acquario di Cattolica prolungherà l’apertura fino alle 23 due volte la settimana, il martedì e il giovedì. Fino alla fine di agosto, inoltre, si potrà anche fare la sola visita serale del Percorso Blu, con uno speciale biglietto.

L’accesso all’Acquario dopo il tramonto è un’iniziativa molto molto apprezzata da chi vuole un’esperienza per arricchire la sua vacanza in Romagna.



Il percorso, che si dipana in diversi ambienti tematici climatizzati, permette di ammirare da vicino migliaia di esemplari di centinaia di specie diverse e di osservare la bellezza degli ecosistemi marini.

Si parte dalla colonia dei pinguini di Humboldt, dove Mela e Biscotto, i due nuovi nati, stanno prendendo sempre più dimestichezza con il nuoto, si varca un’enorme bocca di squalo e si entra a tu per tu con il mare, attraversando aree tematiche, come Plastifiniamola, il Mangrovieto, il Relitto dei Giganti, l’area Cavallucci e la vasca dei grandi Squali toro.