Ladri acrobati a Riccione: entrano dalla finestra mentre la famiglia è a cena

Svaligiata la camera da letto mentre i proprietari sono a tavola

Furto in abitazione nella serata di ieri a Riccione. Intorno alle 20, in via Santorre di Santarosa, alcuni ladri sono riusciti a introdursi in una casa mentre i proprietari si trovavano all’interno, riuniti per la cena al piano inferiore.

I malviventi avrebbero forzato una finestra, entrando senza essere notati. L’allarme non era inserito proprio perché la famiglia era in casa. Una volta all’interno, i ladri hanno rovistato nelle stanze del piano superiore, portando via alcuni monili, per poi dileguarsi.

Il furto è stato scoperto solo al termine della cena, quando i proprietari sono saliti al piano superiore e hanno notato l’effrazione e la mancanza degli oggetti di valore. Fortunatamente nessuno si è trovato faccia a faccia con i ladri e non si registrano feriti.

A rendere noto l’episodio è stata la stessa famiglia, che ha lanciato un messaggio di allerta sul gruppo Facebook “Come vorremmo la nostra Riccione”: «Stasera alle ore 20 sono entrati i ladri in casa mentre cenavamo. Fate attenzione».

Il furto è stato denunciato ai carabinieri di Riccione, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.