Ladro entra all’asilo durante le attività dei bambini: rubata una borsa, paura tra genitori e insegnanti

Furto all’“Aquilone” di Rimini, scatta la denuncia: “Serve più sicurezza attorno alla scuola”

Un genitore e lettore di Altarimini ha segnalato alla nostra redazione un episodio spiacevole avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 22 ottobre, presso la scuola dell’infanzia Aquilone di via Fogazzaro, a Rimini.

Intorno alle 11, durante le normali attività scolastiche, un giovane si è introdotto in una delle aule che si affacciano sul parco, approfittando della momentanea assenza di bambini e insegnanti, impegnati nel lato opposto del giardino. Il ragazzo ha rubato una borsa e si è poi dato alla fuga, scavalcando il cancello e allontanandosi in bicicletta. Insegnanti e personale hanno tentato invano di inseguirlo, ma il ladro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine e presentata denuncia ai Carabinieri.

Durante la riunione pomeridiana tra rappresentanti dei genitori e insegnanti, l’episodio è stato al centro della discussione: i docenti hanno espresso forte preoccupazione per il clima di degrado che da tempo circonda l’area della scuola e hanno chiesto un intervento urgente del Comune di Rimini per garantire maggiore sicurezza.

«Un fatto così grave non era mai successo – raccontano i rappresentanti –. Ora ci attiveremo per chiedere risposte e soluzioni concrete alle istituzioni».

L’obiettivo, spiegano genitori e insegnanti, è quello di tutelare i bambini e restituire serenità a un ambiente scolastico che dovrebbe essere, prima di tutto, un luogo sicuro.