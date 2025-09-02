Ladro ruba in hotel e indossa i vestiti delle vittime, arrestato 24enne

Il giovane, originario di Cesena, si sarebbe impossessato di una chiave lasciata incustodita alla reception

Un giovane di 24 anni, originario di Cesena, è stato arrestato dai carabinieri domenica pomeriggio a San Giuliano Mare, frazione di Rimini, dopo essersi introdotto in una camera d’albergo e aver rubato gioielli e indumenti appartenenti a un ospite.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un cliente, che ha notato il ragazzo armeggiare all’interno di una stanza. Il titolare della struttura è riuscito a bloccarlo nella hall, trattenendolo fino all’arrivo dei militari. La refurtiva è stata interamente recuperata.

Secondo quanto ricostruito, il giovane si sarebbe impossessato di una chiave lasciata incustodita alla reception per accedere alla camera. Processato per direttissima, il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Rimini.



