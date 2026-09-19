L’aeroporto di Forlì diventa Forlì-Ravenna: firmato il protocollo

Accordo tra i due Comuni e Forlì Airport per rafforzare lo scalo e migliorare i collegamenti con stazione e porto di Ravenna

L’aeroporto “Luigi Ridolfi” cambia nome in Forlì-Ravenna e punta a diventare uno scalo di riferimento per la Romagna. Firmato il protocollo d’intesa tra i Comuni di Forlì e Ravenna e Forlì Airport.

Tra le priorità l’ammodernamento della Ravegnana, nuovi collegamenti con la stazione ferroviaria e il porto di Ravenna e l’integrazione con la rete del trasporto pubblico regionale. L’intesa punta a rafforzare il ruolo dell’aeroporto nello sviluppo turistico, economico e industriale del territorio ed è aperta all’adesione di altri enti e soggetti economici.